Gengeliczki Gergő: Ha tizenkétezres lenne a stadion, az is megtelne

Az ismerősöknek félretett jegyeket vette fel Gengeliczki Gergő, amikor pénteken a soron következő bajnoki apropóján kerestük, így időt kellett kérnie, mielőtt a Nyíregyháza Spartacus Diósgyőri VTK elleni szombati, újabb telt házas hazai rangadója előtt beszélgetni tudtunk.

„Rengeteg kérés futott be hozzám, de mi, játékosok is korlátok közé voltunk szorítva, így a legnagyobb sajnálatomra sokaknak nemet kellett mondanom – nyilatkozta lapunk érdeklődésére a 31 éves védő, aki egyedüli futballistaként mondhatja el magáról, hogy a nyíregyháziak 2014-es és 2024-es feljutásának is aktív részese volt, holott a kettő között hét évet más csapatokban futballozott. – Hatalmas a fordulat, ami velünk és a klubbal történt, a létesítményünk átépítése alatt évekig többnyire néhány száz ember volt ránk kíváncsi az NB II-ben Balmazújvárosban, most pedig az élvonalban sorozatban a harmadik meccsünket játsszuk telt ház, vagyis nyolcezer ember előtt úgy, hogy ha tizenkétezres lenne a stadion, az is megtelne.”

Vajon a sok tortúrával járó albérletes időszak alatt vagy éppen az NB II-ben maradásért játszott osztályozó idején megbánta-e a rutinos védő, hogy visszatért Nyíregyházára? Mekkora most az elégtétel, hogy ekkorát fordult a világ a Spartacusszal?

Minden mozdulat számíthat: Gengeliczki Gergő abban bízik, a nyíregyházi lábakon jobban táncol majd a labda (Fotó: Kovács Péter)

„Soha, egyetlen pillanatra sem fordult meg a fejemben, hogy megbánjam a visszatérésemet – jelentette ki a Szpari színeiben 114 bajnokinál tartó, tizenötöt az NB I-ben játszó, összességében pedig harmincnégy élvonalbeli fellépésnél járó Gengeliczki Gergő, aki Honvéd-nevelés, és játszott Mezőkövesden, Dunaújvárosban, Soroksáron, az MTK-ban és Győrben is. – Nagyon megszerettem a várost, a feleségem is nyíregyházi, a barátaim révén is ide kötődöm a leginkább. Ha a futball miatt el is kell még mennem, ide térek majd vissza, itt szeretnék letelepedni. Azt pedig megérdemelte a csapat, hogy most itt tartunk, mert szó szerint kiböjtöltük a nehéz időszakot, sokat dolgoztunk érte, hogy így alakuljon.”

A játékos tehát immár vérbeli nyíregyháziként azt is meg tudja ítélni, hogy a Debrecen vagy a Diósgyőr elleni párharcnak van-e nagyobb presztízse.

„Beszéltem olyan szurkolóval, akinek a Loki elleni a fontosnál is fontosabb mérkőzés, de a diósgyőri szurkolótábor vehemenciája miatt én a DVTK ellenit helyezem az élre. Játszottam már a régi diósgyőri stadionban NB I-es meccset, az újban pedig az NB II-ben, mindkétszer remek volt a hangulat. Csapatunk busza rendőri felvezetést kapott, ám a diósgyőri szurkolók így is megdobálták kövekkel, úgyhogy megvan a különlegessége a párharcnak. Hátborzongató belegondolni, hogy most hazai pályán élhetünk át egy újabb ilyen rangadót. Hallottunk róla, hogy egyazon őszi idényben legutóbb huszonhat éve, ezerkilencszázkilencvennyolcban győzte le a Szpari hazai pályán a Debrecent és a Diósgyőrt is. Szeretünk történelmet írni, úgyhogy emiatt is fontos a győzelem, no meg azért, hogy remek hangulatban és a középmezőnyben megszilárdított helyezéssel menjünk az újabb válogatott szünetre.”

A miskolci születésű Vitelki Zoltán játékosként három ciklusban csaknem tizenöt évig szolgálta a Diósgyőrt 1990 és 2008 között, volt kétszer megbízott vezetőedzője is a csapatnak, továbbá éveken át a klub utánpótlásánál dolgozott. „Szakmailag ugyanúgy kellett készülni mindig a Nyíregyháza ellen, mint bármelyik ellenféllel szemben, de főleg a szurkolók miatt ez mindig kiemelten fontos összecsapás volt. Esetükben ez gyakran szó szerint is összecsapás volt, mert a legtöbbször a stadionon kívül folytatódtak az események… – mondta lapunknak az 54 éves korábbi középpályás. – A Debrecennel is óriási a rivalizálásunk, ám a keleti rangadók közül a Nyíregyháza elleni mégis kiemeltebb. Mindig felfokozott volt a hangulat, akár otthon, akár idegenben játszottunk, itt is, ott is rendre telt ház előtt mentek a mérkőzések. Aztán egyidőben csökkenni kezdett a nézőszám, de örömteli, hogy most újra telt ház várja a csapatokat, ráadásul az első osztályban. Játékosként sok keleti rangadón vettem részt, számtalan csodás emlékem van ezekről a találkozókról, ám a legemlékezetesebb meccsemnek mégis azt mondanám, amikor kétezertizenötben megbízott vezetőedzőként nyertünk Nyíregyházán kettő egyre, Boros Gábor kilencvenedik percben szerzett góljával.” Tippelésre nem vállalkozott Vitelki Zoltán, amikor erre kértük, csupán annyit mondott: „Mindkét csapat jó formában van, ebből most kisülhet egy nagyon jó mérkőzés. Lokálpatriótaként természetesen a Diósgyőr sikerében reménykedem.” B. Z. Vitelki Zoltán lokálpatriótaként Diósgyőr-sikerben reménykedik

Telt ház, több mint nyolcezer néző előtt rendezik meg az újabb keleti rangadót, amely a 25. élvonalbeli bajnoki lesz a két csapat közös történetében. Eddig minimális különbséggel a nyírségiek állnak jobban, hiszen a mérleg nyolc Szpari-győzelem, kilenc döntetlen, hét diósgyőri siker. A gól­átlag igen alacsony, még a meccsenkénti kettőt sem éri el (1.9). A csapatok az élvonalban legutóbb a 2014–2015-ös kiírásban találkoztak, akkor mindkétszer 2–1-re a Diósgyőr nyert. A legutóbbi Szpari-siker (1–0) 2010 májusában, Miskolcon jött össze, míg tétmérkőzésen legutóbb az NB II 2022–2023-as idényében csaptak össze, előbb a DVTK stadionjában 2–0-s hazai győzelem, majd a balmazújvárosi visszavágón 1–1-es döntetlen született. Az NB I-ben a nyírségi gárda pályaválasztásával elsöprő a hazaiak fölénye, hiszen hat győzelem és öt iksz mellett a diósgyőriek csupán egyszer nyertek – épp a legutóbbi élvonalbeli találkozójukon, 2015 májusában (1–2). A párosításnak az is különlegessége, hogy a mostani bajnokságban a Nyíregyháza meccsein született a legtöbb gól (3.63/mérkőzés), míg a Diósgyőréin a legkevesebb (1.88). Az is érdekesség, hogy egymás után az ötödik bajnokiján maradt veretlen a DVTK (három győzelem, két döntetlen), ez a második leghosszabb ilyen sorozat most az NB I-ben. A ZTE ellen 2–1-re megnyert múlt heti bajnokin viszont megszakadt egy másik széria: 414 játékperc után újra gólt kapott az együttes. A Szpari házigazdaként még veretlen (két győzelem egy döntetlen), az új stadionjában pedig mindkét bajnokiján három gólt szerzett. A Diósgyőr idegenben eddig közepesen teljesített (egy-egy győzelem, döntetlen és vereség), viszont a legutóbbi két idegenbeli mérkőzését megúszta kapott gól nélkül (1–0 Debrecenben, 0–0 Újpesten). P. Gy. A telt ház biztos, a gólok száma még bizonytalan

9. FORDULÓ

Szombat

14.30: ETO FC Győr–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport)

17.00: MTK Budapest–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–DVTK (Tv: M4 Sport)

Vasárnap

15.30: ZTE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

18.00: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)