Bartosz Grzelak: Nem akarom ezt a stílust látni a csapattól

Nem jött jól a ZTE FC-nek az ETO FC Győr Fehérvár elleni 3–1-es győzelme, ugyanis így a kiesőzónából várta az Újpest elleni összecsapást, s már a kezdést követően, néhány perc elteltével látszott, aligha tud mozdulni onnan. A lila-fehérek az egerszegiek ellenit megelőző két bajnokijukon nem szereztek gólt, ám a ZTE Arénában tizenhét perc alatt kétszer is betaláltak (volt még egy Tamás Krisztián-gól, amit szabálytalanság miatt jogosan elvett tőlük a játékvezető). Előbb Fran Brodic fejjel, majd Matija Ljujics tizenegyesből volt eredményes. A vendégszektort teljesen megtöltő szurkolók nagy örömére kiválóan kezdett az Újpest, a zalaegerszegiek mintha az öltözőben maradtak volna. Arról gyorsan meg lehetett bizonyosodni, hogy nem szereti egymást a két szurkolótábor, kis túlzással többet foglalkoztak a másik csapattal, mint a sajátjuk biztatásával…

Kétgólos hátrányban rákapcsolt a ZTE, egyre jobban és veszélyesebben játszott, Mim Gergely öt perc alatt egyenlíthetett volna, ám a 23., majd a 28. percben egyaránt hatalmas helyzetet hagyott ki. Feltűnően sokat csúszkáltak a játékosok, a legtöbbször talán a ZTE-nevelésű újpesti, Horváth Krisztofer huppant le a földre. A hazaiak mentek előre, a két szélen rendre az Újpest védelme mögé kerültek, a vendégek pedig az előny birtokában az ellentámadásokra alapoztak. Egyébként Márton Gábor, a ZTE vezetőedzője változtatott picit a hadrenden, a korábban alkalmazott háromvédős felállás helyett négy bekket küldött pályára, ám az első félidő alapján úgy tűnt, nem nagyon jött be a szerkezetcsere, hiszen két góllal vezetett az Újpest.

Krajcsovics Ábel (balra) sem tudta féken tartani az újpesti Matija Ljujicsot Zalaegereszegen (Fotó: Szabó Miklós)

A fordulás után André Duarte végleg eldönthette volna a három pont sorsát, de a vendégek védője ígéretes helyzetből a kapu mellé fejelt, majd néhány perccel később Medgyes Sinan törte ketté kis túlzással a lécet – a mezőnybe pattant a labda. Sokan azt mondták, nem volt szerencséje a Zalaegerszegnek, de a közelről kihagyott helyzetek arról árulkodtak, hogy a koncentrációval, és nem mellékesen a technikai kivitelezéssel volt inkább gond… Az újpestiek rutinosan húzták az időt, bár érthetetlen volt, hogy a labda közelébe sem jutó Riccardo Piscitelli kapus miért és miben sérült meg – természetesen a szakszerű ápolás után tudta folytatni a játékot.

A Zalaegerszegnek voltak még lehetőségei a gólszerzésre, ám erre szokták mondani, hogy ez olyan meccs volt, hogy ha az együttes hétfő reggelig játszik, akkor sem talál be. A vereséggel a ZTE biztosan a kiesőzónában tölti a válogatott szünetet, míg az Újpest két gól nélküli döntetlen után ismét győzött, s tapad az élmezőnyre – amúgy a csapat legutóbb 2009. szeptember 12-én nyert a ZTE pályáján NB I-es meccsen, így több mint tizenöt év után ünnepelhettek ismét hárompontos sikert az újpestiek Zalaegerszegen.

MESTERMÉRLEG

Márton Gábor, a ZTE FC vezetőedzője

– Gyorsan kétgólos hátrányba kerültek, és nem is tudtak felállni.

– Nehéz mit mondani. A csapat kifogástalanul játszott, csak a gól hiányzott. Úgy látszik, még mindig idő kell az új játékosoknak, viszont meg kell találni azokat a futballistákat, akik elkapják a fonalat és gólokat szereznek. A játék rendben van, egyedül az eredményesség hiányzik, ami nagy probléma.

– Mi volt a haditerv?

– Jó kérdés… Mi játszani akartunk, igyekeztünk futballozni, természetesen voltak hibáink, és ezen a meccsen azt tettük, amit kellett, szóval, a taktika működött, a befejezésekkel volt gond.

– A válogatott szünetet a kiesőzónában tölti a csapat. Aggódik?

– Az előző idényben egész télen kieső helyen voltunk, mégis benn maradtunk az NB I-ben. Ez csak pillanatnyi állapot, de nyilván nem örülök neki

Bartosz Grzelak, az Újpest FC vezetőedzője

– Milyen volt a bajnoki az újpesti kispadról nézve?

– Jól kezdtük a meccset, ám az első húsz és az utolsó három percet leszámítva nem volt megfelelő a játékunk. A ZTE-nek nagy helyzetei voltak, sokszor csak a szerencsének köszönhettük, hogy megúsztuk. Nem ez volt a legjobb napunk, de így is nyertünk. Az tervben volt, hogy az első húsz percet megnyomjuk.

– Két bajnoki után szerzett ismét gólt az Újpest: várható volt, hogy a ZTE ellen már betalálnak?

– Két gól nélküli meccs után fontos volt, hogy ezúttal minél hamarabb gólt szerezzünk, és az is, hogy ezen a meccsen vezessünk végre. Sokat gyakoroljuk a támadásokat, illetve a szabad- és szögletrúgásokat, ám ezekben is javulnunk kell. Minőségi játékosaink vannak, a válogatott szünet alatt is folyamatosan dolgozunk majd.

– Kétgólos előny birtokában úgy tűnt, csak az eredmény őrzése lenne a cél. Tudatosan vonta vissza a csapatot?

– Beszélek erről a játékosokkal, mert nem ez volt a feladat. Kétgólos előny birtokában azt láttam a labdarúgókon, hogy mindenáron meg kell védeni az eredményt, de én is túlzónak éreztem ezt a védekező hozzáállást. Vagyis: nem akarom ezt a stílust látni a csapattól.

Bakti Balázs, a ZTE FC középpályása: „Az első húsz percet átaludtuk, és ez el is döntötte a találkozót. Gyorsan kaptunk két gólt, igaz, alig öt perc alatt egyenlíthettünk volna. Kihagyjuk a ziccereket, s amíg így lesz, nehéz győzelemre számítani még akkor is, ha játékban lényegesen többet nyújtunk ellenfelünknél, mint most az Újpesttel szemben is.” Gergényi Bence, az Újpest védője: „A nagyszerű kezdésünk volt a győzelem kulcsa. Mondjuk úgy, nem életünk formájában futballoztunk kétgólos előnyünk birtokában, mindenesetre értékes három pontot szereztünk.”

LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC 0–2 (0–2)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 4974 néző. Vezette: Bognár T.

Gólszerző: Brodic (7.), Ljujics (17. – 11-esből)

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Ferencvárosi TC 7 6 – 1 13–5 +8 18 2. Puskás Akadémia 8 6 – 2 13–8 +5 18 3. Paksi FC 8 5 1 2 15–12 +3 16 4. MTK Budapest 8 5 – 3 13–9 +4 15 5. Diósgyőri VTK 9 4 3 2 9–8 +1 15 6. Újpest FC 9 4 2 3 14–7 +7 14 7. Nyíregyháza Spartacus 9 3 1 5 13–18 –5 10 8. Fehérvár FC 9 2 3 4 11–17 –6 9 9. ETO FC Győr 8 2 2 4 8–11 –3 8 10. Debreceni VSC 8 2 1 5 11–13 –2 7 11. Zalaegerszegi TE 8 2 1 5 9–13 –4 7 12. Kecskeméti TE 9 1 2 6 6–14 –8 5