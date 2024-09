Kocsis Dominik: Meg akarom mutatni, mire vagyok képes

– Mérföldkőhöz érkezik: ötvenedik NB I-es mérkőzésén léphet pályára szombaton az MTK Budapest ellen.

– Tudtam, hogy közeleg az ötvenedik meccsem, de azt nem, hogy éppen most érhetem el – mondta lapunknak Kocsis Dominik, a DVSC 22 éves labdarúgója. – De nem is ez a lényeg, a legfontosabb, hogy nyerjen a csapat. Természetesen örülök, hogy ötvenedszer léphetek pályára az NB I-ben, úgy kalkuláltam, hogy korábban elérem ezt a számot, de várni kellett rá. Ami a statisztikámat illeti, nem vagyok elégedett, de mindent megteszek, hogy fejlődjek és több gólt szerezzek. Optimista vagyok, szerintem végre kezdek jó formába lendülni.

– Ha már a statisztikáját említette, gyanítom, a negyvenkilenc meccsen szerzett két góljával elégedetlen.

– Kevés a két gól. Tizennyolc éves koromban még nem voltam a megfelelő szinten erőnlétileg és mentálisan sem, nem tartottam ott, ahol kellett volna. Azt érzem, most értem be, jobb későn, mint soha. Mindenesetre tovább kell fejlődnöm, sokkal higgadtabb döntéseket kell hoznom az ellenfél kapuja előtt. Örömteli, hogy eljutok helyzetig, ám a végét elkapkodom vagy valami más jön közbe. Higgyék el, én szeretném a legjobban, hogy minél több gólt szerezzek, ezáltal pedig segítsem a csapatot.

– A múlt hét végén a Nyíregyháza elleni rangadón is nagy szükség lett volna a további Loki-gólokra, mert három kettőre kikaptak riválisuktól. Túltették magukat a vereségen?

– Nem így terveztük, még most is érzem a pofont, bennünk van a dac, csalódást okoztunk. Pontosan tudjuk, milyen fontos a Nyíregyháza elleni mérkőzés a szurkolóinknak, mindent megteszünk, hogy visszaszerezzük a bizalmukat. Szombaton az MTK Budapest ellen hazai pályán nyilván azon leszünk, hogy megnyerjük a meccset, mindenáron győzni akarunk. A futball a szurkolókért van, ráadásul a Loki-drukkerek elképesztőek, szeretnénk boldoggá tenni őket.

– A heti munkán érződik még a Spartacus elleni kudarc?

– Megbillentett minket a vereség, a hét egyik legfontosabb feladata, hogy minél hamarabb tegyük túl magunkat rajta, jó úton járunk.

– Az előző vezetőedzőnél, Szrdjan Blagojevicsnél finoman fogalmazva nem tartozott az alapemberek közé, most viszont úgy tűnik, Máté Csaba érkezésével ez megváltozott, mind a kupában, mind az első bajnokiján a kezdőbe jelölte.

– Nagyon örülök Máté Csaba és a stábja érkezésének. Csak jókat tudok mondani a közös munkáról, nagyszerű, hogy a stábtagok sokat beszélgetnek a játékosokkal. Ez nagyon fontos a futballistáknak, mégis elhanyagolják ezt Magyarországon. Össze kell érnünk, de nem lesz probléma, jó útra léptünk. Hálás vagyok, hogy az első két mérkőzésén megkaptam a bizalmat, mindenki elhiheti, azon vagyok, hogy a szurkolóknak, a csapattársaknak, a stábnak, de legfőképpen magamnak megfeleljek. Az életben és a futballban is vannak kizökkenések, tisztában vagyok vele, hogy eddig nem azon az úton jártam, amelyen kellett volna, de most meg akarom mutatni, mire is vagyok képes.

– Szombaton az ötvenedik élvonalbeli meccsén máris megteheti: az MTK érkezik Debrecenbe, amely az előző idényben háromból háromszor legyőzte a Lokit.

– Dolgozik bennünk a visszavágás vágya. Hazai környezetben játszunk, szeretnénk többet birtokolni a labdát, mint az ellenfelünk. Támadólag lépünk pályára, jó lenne hamar megszerezni a vezetést. Igyekszünk szép futballt bemutatni, ám ha brusztos meccset kell játszanunk, abba is beleállunk keményen.