Grzelak: Nem elfogadható, hogy az Újpest nem lő gólt hazai pályán!

Az ETO FC Győr trénere, Borbély Balázs elismerte: nem kezdték jól a mérkőzést.

„Az Újpest nyomás alatt tudott tartani minket, miközben mi nagyon idegesek voltunk. Nem volt meg az az egészséges önbizalom, amit az elmúlt két veretlen meccs adhatott volna. Aztán sikerült kijönnünk ebből, magukra találtak a játékosok, elkezdtünk focizni, megtartottuk a labdákat és helyzeteket is tudtunk kialakítani. Ha nem is sokat, de gólveszélyeseket. A hazai csapatnak is voltak helyzetei, úgyhogy igazságos döntetlen született. A mérkőzés legnagyobb helyzete a miénk volt. Nem tudom, mire elég ez az egy pont, de lélektanilag sokat jelenthet.”

BORBÉLY BALÁZS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

Az Újpest vezetőedzője, Bartosz Grzelak nem volt boldog a találkozó után.

„Még ki kell elemezni a dolgokat, de ha csak a tényeket nézzük, akkor gól nélküli döntetlen lett az elmúlt két meccsünk, ezeket az ember inkább vereségnek érzi. Nagyon csalódottak vagyunk az eredmény miatt. Két olyan csapattal találkoztunk, melyek nagyon mélyen védekeznek. Bár ma több helyzetünk volt, mint a Diósgyőr ellen, de ez sem volt elég. Ha győzni akarunk, akkor ennél is többet kell kidolgoznunk. Biztos megcsappant most az önbizalmunk, ezen dolgoznunk kell az edzéseken. Elemeznünk kell az okokat, mert nem elfogadható, hogy nem találunk be hazai pályán.”

BARTOSZ GRZELAK SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

NB I

8. FORDULÓ

Újpest FC–ETO FC Győr 0–0

Újpest, Szusza Ferenc Stadion, 7120 néző. V: Csonka (Káprály, 80.)

