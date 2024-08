Újpest: Miért nem zuhantunk össze a vesztes derbi után? Mert ilyen szurkolók állnak mögöttünk – Bese

Bese Barnabást először emlékeztettük, hogy 2015 októbere után szerzett újra gólt az NB I-ben.

„Nyilván nagyon vártam ezt az újbóli gólszerzést, azért tegyük hozzá, hogy néhány év külföld befigyelt, de tényleg nagyon örülök neki. Nyilván nem ez az elsődleges feladatom, de természetesen, amikor az ember gólt szerez, az mindig ad neki egy pluszt, főleg ilyen közönség előtt, úgyhogy nagyon boldog vagyok. De a legfontosabb az, hogy a csapat begyűjtötte a három pontot jó játékkal. Jó úton haladunk, dolgozunk tovább, hogy minél hatékonyabban működjön a gépezet, szeretnénk továbbra is meccseket nyerni és gyűjteni a pontokat.”

Videónkban beszélgetünk arról, hogy mennyire kiveszi a részét a támadásokból, hiszen volt már gólpassza, ezen a mérkőzésen pedig a gólja mellett egy büntetőt is kiharcolt. Szóba kerül az is: minek köszönhető, hogy az elmúlt évekkel ellentétben nem esett össze az Újpest a vesztes derbi után.

BLAGOJEVICS: A JÁTÉK MINDEN ELEMÉBEN JOBB VOLT AZ ÚJPEST.

Bartosz GRZELAK , az Újpest vezetőedzője a hivatalos sajtótájékoztatón:

– Egyetért azzal, hogy lefutballozták az ellenfelet?

– Igen, és jár a dicséret a játékosoknak, mert az első félidőben fantasztikusan játszottak. Ez volt a legjobb félidő, amióta itt vagyok. Már az edzésen is láttam a csapaton, hogy egyre jobb a futballisták mentalitása, de még engem is meglepett, hogy már ezen a szinten tartunk. Örülök annak is, hogy a derbi után magabiztos győzelemmel jutalmaztuk meg a szurkolókat. Nagyon jó volt látni, ahogy a tábor ünnepli a csapatot.

– Szemlátomást erősödnek. Hova fejlődhet még ez a csapat a folytatásban?

– Ez csak egy mérkőzés volt, de ez a győzelem sokat jelent. Megmutattuk, hogy hétről hétre fejlődünk, de számolni kell azzal, hogy lesznek nagy ugrások, és lesznek megtorpanások is. Azt szeretném látni a folytatásban, ahogyan az első félidőben játszottunk. Agresszívan, gyors labdajáratással, sokat futva.

– Mennyire volt fontos, hogy az idényben először kapott gól nélkül hozták le a mérkőzést?

– Nagyon sokat jelent. A Fehérvár ellen is hasonló volt a helyzet, de ott a végén kaptunk egy gólt. Az egész csapat nagyon jól védekezett, jót tesz a játékosok önbizalmának, hogy nullára hozták le a mérkőzést.

Szrdjan BLAGOJEVICS , a DVSC vezetőedzője a hivatalos sajtótájékoztatón:

– Miért nem működött a csapat játéka?

– Kár szépíteni, ezúttal nem futballoztunk jól. Egy ilyen mérkőzés után nem lehet mást mondani, csak gratulálni az ellenfélnek.

– Miben múlta felül önöket az ellenfél?

– A játék minden elemében jobb volt nálunk az Újpest. A párharcokban, a taktikában, technikailag, és szenvedélyesebben is játszott. Teljesen megérdemelten nyert. Nem akarok senkit sem hibáztatni, amikor ilyen történik, az az edző felelőssége.

– Mennyire aggasztja, hogy sorozatban a második mérkőzésükön nem szereztek gólt, és kevés veszélyes helyzetet alakítottak ki?

– Ez mindig probléma. Volt néhány lehetőségünk, de az már hátrányban, és ezekkel sem tudtunk élni. Lefutballozott minket az Újpest. Beszélnünk kell erről a vereségről, és elemeznünk kell. Mentálisan talpra kell állni, és össze kell szedni a csapatot a Zalaegerszeg elleni mérkőzésre.

LABDARÚGÓ NB I

5. FORDULÓ

Újpest FC–Debreceni VSC 3–0 (2–0)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion. Vezette: Káprály Mihály

Gólszerző: Bese B. (20.), Ljujics (29.), Brodic (51. – 11-esből)