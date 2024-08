NB I: Fehérvár–Zalaegerszeg

NB I

4. FORDULÓ

Fehérvár FC–Zalaegerszegi TE FC 0–0 – élőben az NSO-n!

Székesfehérvár, Sóstói Stadion. V: Káprály

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

♦ Eddig 93 meccsük volt az élvonalban, az örökmérleg: 41 fehérvári siker, 27 iksz, 25 ZTE-győzelem. A zalaiak 2010-től 2021-ig az NB I-ben képtelenek voltak legyőzni a Vidit (5 döntetlen, 8 vereség), 2022-től viszont – 3 győzelem és 3 iksz mellett – már csak egyszer, tavaly májusban kaptak ki tőle (3–0), amikor egyedül a bennmaradásért küzdő fehérvári csapat számára volt csak igazi tétje a mérkőzésnek.

♦ Székesfehérváron 45-ször meccseltek az NB I-ben, a mérleg 27 Vidi-győzelem, 13 iksz és 5 ZTE-diadal. A legutóbbi 9 Fejér vármegyei találkozójukból 6-ot megnyertek a piros-kékek, a többi 3 alkalommal mindig egy hajrában esett góllal alakult ki a döntetlen. 2021 októberben Eduvie Ikoba révén a 95. percben, idén áprilisban Olekszandr Szafronov góljával a 86. percben egyenlítettek a zalaiak (mindkétszer 1–1 lett a vége), tavaly szeptemberben (3–3) pedig a fehérvári Szabó Levente a 99. percben mentett meg egy pontot a hazaiaknak.

♦ A Vidi szerdán a Konferencialigában hazai pályán is kikapott a ciprusi Omonia Nicosiától (0–2), így a tétmérkőzéseket tekintve már 3-as vereségsorozatban van. Hasonlóra legutóbb idén február–márciusban volt példa, akkor három NB I-es találkozót bukott el egymás után.

♦ A Zalaegerszeg legutóbb jól használta ki, hogy játékosai frissebbek a háromnaponta tétmeccset játszó paksiaknál és megszerezte első bajnoki győzelmét (3–1). Ezzel 3-as vereség- és 4-es nyeretlenségi szériájának vetett véget.

♦ A Fehérvár vasárnap 4–1-re kapott ki Újpesten, és a február 24-i diósgyőri bajnoki fellépése óta először szedett be újra 4 gólt – akkor Csongvai Áron 18. percben kapott piros lapja miatt emberhátrányban, most viszont a Szusza Ferenc Stadionban teljes létszámban fejezte be a meccset.

♦ A Vidi az idénybeli egyetlen győzelmét otthon, a DVTK ellen húzta be (3–1). Hazai pályán az FTC-től elszenvedett 2–0-s vereség óta felváltva nyert, illetve ikszelt. Ha ez a sorminta folytatódik, most egy döntetlennek kellene jönni.

♦ A ZTE még csak egyszer játszott idegenben, és Felcsúton ugyanúgy a meccs hajrájában (91. perc) kapott góllal maradt alul 2–1-re, mint a tavaszi utolsó vendégfellépésén Kecskeméten (88. perc).

