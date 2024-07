Bánhatja az Újpest, hogy lemondott Yohan Croizet-ról

A ZTE FC-t irányító Márton Gábornak sikerült, ami négy újpesti vezetőedzőnek sem: 2021 óta Michael Oenning, Milos Kruscsics, Nebojsa Vignjevics és most Bartosz Grzelak sem tudta beállítani a sorba a francia Yohan Croizet-t. Nyilván nem lehet véletlen, hogy sorozatos problémák vetődnek fel a támadóval kapcsolatban, de tény, hogy Grzelak kivételével mindegyik edző a múlt, már nem az Újpestet és a magyar futballt erősítik, ezzel szemben Yohan Croizet bevallása szerint a ZTE-ben töltött 2023–2024-es idénye volt pályafutása legjobbja. A legfontosabb számadatok ezt alátámasztják: 30 tétmérkőzésen 12 gólt szerzett és öt gólpasszt adott, most pedig az xfb Analytics segítségével igyekszünk mélyebb betekintést nyújtani a 32 éves futballista erősségeibe, s bemutatni, hogy súlyos ára és következményei lehetnek, hogy ilyen képességű labdarúgóról lemondanak a lila-fehérek.

Az xfb Analytics három különböző szélsőt különböztet meg (klasszikus szélső, kreatív szélső és tükörszélső), ezek közül Croizet a klasszikus szélsők közé tartozik, és a magyar bajnokságban ezen a poszton szereplő játékosok közül a hatodik legveszélyesebb volt 2023–2024-ben. Sorrendben Marquinhos, Driton Camaj, Pernambuco, Komáromi György és Cseri Tamás előzte meg az elemző cég xT-modelljében. Senkit se tántorítson el az újabb x-szel kezdődő adat, nagyon egyszerű a jelentése: mekkora veszélyt jelentett a játékos által adott passz vagy labdavezetés? A kapu elé juttatott labda nyilvánvalóan veszélyesebb, mint az oldalvonal mellettiek, a veszélyesebb területekhez magasabb szám tartozik, ezek összeadásából jön ki a végső adat. Ahogyan az ilyen típusú játékosok esetében általában, Croizet-nél is a passzok jelentik a legtöbb veszélyt – Marquinhos labdavezetéseivel is jócskán a mezőny előtt jár. A leggyakoribb progresszív passzait (legalább tíz métert előre haladó átadás) az előző idényben a jobb oldalról a középcsatár irányába adta, illetve a mögé kerülő jobbhátvédet játszotta meg, de aktívan veszélyeztet a középső területek bal oldaláról is, amikor szintén a centernek vagy a felfutó szárnyvédőnek passzol.

Az Újpest támadójátékából nagyon hiányzott a kreativitás az előző idényben, és elgondolkodtató, hogy kivel kívánja pótolni a klub Croizet-t, látva, hogy mennyi mindenben kiemelkedő az OTP Bank Ligában. Kilencven percre vetítve a szélsők között a második volt a kiugratások, ötödik a nagy helyzetek, harmadik a cselezés közben elszenvedett szabálytalanságok, alacsony termete ellenére harmadik a támadó légi párbajok és negyedik a kulcspasszok számában. Ő volt a legtöbbet és legjobban cselező futballista a posztján, átlagon felüliek a beadásai, labdavezetéseinek száma és veszélye, illetve összességében a helyzetkialakítása is. A jobb széltől a bal szélig képes bejátszani a pályát annak ellenére, hogy a kiinduló helyzete a jobb oldal.

Természetesen vannak hiányosságai, ilyen a labdaszerzési képessége, a védekezésben nyújtott teljesítménye, illetve a megelőző szerelések is. Az Újpesten történtekből kiindulva személyével kapcsolatos problémák is körüllengik, ám ha a zalaegerszegi levegő továbbra is ilyen pozitív hatással lesz rá, még évekig élvezhetjük az OTP Bank Liga egyik legjobb játékosának megoldásait a ZTE színeiben.