Zalaegerszeg: életbe léptették Kiss Bence opcióját

A 24 esztendős Kiss Bence a Jánosháza és a Hévíz után került a Haladáshoz, játszott kölcsönben Kazincbarcikán, majd ingyen írt alá a Győri ETO együtteséhez, 2022-ben, innen egy év múlva Kecskemétre került, szintén ingyen, de egy fél év múlva elhívta innen a Zalaegerszeg.

Kiss az előző fél idényben 16 bajnoki mérkőzésen 1 gólt szerzett, és adott 5 gólpasszt, kevesebb mint 900 játékperc alatt.

„Amikor idekerültem, nem volt teljesen ismeretlen a környezet számomra, hiszen sok játékost már ismertem korábbról, és a múltban, utánpótlásszinten többször is voltam Zalaegerszegen. A testvérem is itt játszott az akadémián, és már bennem is az első alkalommal pozitív benyomást keltett a klub. Megkezdtem a felkészülést a csapattal, majd a tréningeken és edzőmérkőzéseken is láttam, hogy ennek a keretnek nem csupán a kiesés ellen kell küzdenie. Úgy gondolom, voltak remek mérkőzések a tavaszi szezon során, és összességében jól teljesítettünk. Nagyon jól érzem magam, és boldog vagyok, hogy itt játszhatok. Remek érzéssel tölt el a tudat, hogy a vezetőség elégedett velem, és örülök, hogy érvénybe léptették a plusz két évet. A jövőben szintén arra fogok törekedni, hogy akár kezdőjátékosként, akár csereként a tőlem telhető legjobb játékkal segítsem a társakat, a klubot. A célunk, hogy a következő idényben is legalább olyan jól szerepeljünk, mint tettük azt idén tavasszal” – nyilatkozta Kiss a ztefc.hu-nak.

A labdarúgó kétéves szerződést írt alá.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KECSKEMÉTI TE-NÉL

Érkezők: Papp Milán (Kolorcity Kazincbarcika), Kotula Máté (szabadon igazolható – legutóbb Kolorcity Kazincbarcika)

Kölcsönbe érkezők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Farkas Balázs (ETO FC Győr)

Távozók: Kiss Bence (Zalaegerszeg – kölcsön után végleg)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Horváth Krisztofer (Torino FC – Olaszország), Iyinbor Patrick (Ferencváros), Nagy Olivér (Ferencváros), Szendrei Ákos (DAC 1904 – Szlovákia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁSOK A ZTE FC-NÉL

Érkezők: Gundel-Takács Bence (Budafoki MTE), Csonka András (Ferencváros, kölcsönben a Budafoki MTE-nél volt), Kiss Bence (Kecskemét – kölcsön után végleg)

Kölcsönből visszatérhet: Huszti András (Újpest FC), Klausz Milán (Szeged-Csanád GA), Németh Ervin (NK Nafta – Szlovénia), Papp Csongor (Vasas FC), Papp László (Mosonmagyaróvár), Soltész István (Budafoki MTE), Szalay Szabolcs (Vasas FC)

Kiszemeltek: Sztefan Drazsics (szerb, Mezőkövesd, szabadon igazolható), Várkonyi Bence (MTK Budapest, kölcsön után végleg?)

Távozik: Bedi Bence (szabadon igazolható), Dombó Dávid (szabadon igazolható), Gyurján Márton (szabadon igazolható), Guy Hadida (izraeli, szabadon igazolható), Zoran Lesjak (horvát)

Kölcsönből visszatér klubjához: Yohan Croizet (francia, Újpest FC), Sztefanosz Evangelu (görög, NK Osijek – Horvátország), Gruber Zsombor (Ferencváros)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Antonio Mance (horvát)