NB I: több játékos is visszatér a kölcsönből Fehérváron

A fehérváriak a honlapjukon arról számoltak be, hogy orvosi vizsgálatokkal kezdték a felkészülést az idényre, viszont a cikkben fontos információkat közöltek az érkezőkkel és a távozókkal kapcsolatban is.

A klub elárulta, hogy Lirim Kastrati, Franck Bambock, Babos Bence és Dala Martin egyaránt részt vett a hétfői felmérésen, miután mind a négyen visszatértek kölcsönből.

A klub a távozókról is említést tett, amelyek közül ugyan már többről mi is beszámoltunk, viszont immár az is hivatalosan kijelenthető, hogy Mamoudou Karamoko visszatér az FC Köbenhavn csapatához, valamint Emil Rockov sem marad Fehérváron.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FEHÉRVÁR FC-NÉL

Érkezők: George Dobson (angol, Charlton Athletic – Anglia, szabadon igazolhatóként), Bohdan Melnik (ukrán-magyar, Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Tóth Balázs (Puskás Akadémia, kölcsön után végleg)

Kölcsönből visszatért: Babos Bence (FC Ajka), Franck Bambock (kameruni-francia, Panetolikosz – Görögország), Dala Martin (Nyíregyháza Spartacus), Lirim M. Kastrati (koszovói-albán, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Bese Barnabás (Újpest FC), Hangya Szilveszter (szabadon igazolható), Rúben Pinto (Rúben Rafael Melo Silva Pinto, portugál), Emil Rockov (szerb-magyar), Szabó Levente (diósgyőri kölcsön után Eintracht Braunschweig – Németország, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatér klubjához: Mamoudou Karamoko (francia-elefántcsontparti, FC Köbenhavn – Dánia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Dala Martin (Nyíregyháza Spartacus, ismét kölcsönbe?), Fiola Attila (lejár a szerződése)