Kazincbarcikáról igazolt balhátvédet a Kecskemét – hivatalos

A klub beszámolója szerint a 22 éves balhátvédnek lejárt a szerződése az NB II-es Kazincbarcikával.

Kotula Máté pályafutását Szolnokon kezdte, majd a Puskás Akadémián eltöltött három éve után, 2018-ban tért vissza a Tisza-partiakhoz, akikkel rögtön bajnok lett a harmadosztályban, s az NB II-ben is fontos láncszeme volt a csapatnak. Kotula 2020-ban ismét váltott, de a Mezőkövesd Szolnokra is visszaadta kölcsönbe, majd játszott Budafokon, Diósgyőrben és Dorogon is.

A bal oldali védőként bevethető Kotula a mögöttünk hagyott idényben 27 bajnokin három gólig és három góljasszig jutott, s 22 éves kora ellenére már 118 meccset játszott az NB II-ben.

„Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Úgy fogok dolgozni végig, hogy a szakmai stáb bizalmát kivívjam, ha pedig lehetőséget kapok, azzal éljek. Minden NB I-es meccset igyekeztem követni eddig is, a KTE-t is természetesen. A klub kifejezetten szimpatikus, hiszen hozzám hasonlóan sok játékos kapta meg itt először a bizalmat a legmagasabb osztályban, mindezt jó eredményekkel hálálták meg. Két lábbal a földön járok, a fő célom az most, hogy minél több játékpercet kapjak. Kis lépésekben, fokról fokra tervezek előre haladni, hogy minél sikeresebb lehessek hosszú távon én is és a csapat is” – mondta Kotula Máté a klub honlapjának.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KECSKEMÉTI TE-NÉL

Érkezők: Papp Milán (Kolorcity Kazincbarcika), Kotula Máté (szabadon igazolhatóként – legutóbb Kolorcity Kazincbarcika)

Kölcsönbe érkezők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Farkas Balázs (ETO FC Győr)

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Horváth Krisztofer (Torino FC – Olaszország), Iyinbor Patrick (Ferencváros), Nagy Olivér (Ferencváros), Szendrei Ákos (DAC 1904 – Szlovákia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –