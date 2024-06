Az élvonalban is nagyot alkotnának a kispesti lányok

HOSSZÚ UTAT JÁRT BE a Budapest Honvéd női labdarúgócsapata, május 18-án pedig biztossá vált: a következő idényt a legjobbak között kezdheti el!

Egy évvel korábban még az volt a hír, hogy az együttes az NB II Keleti csoportjában egyetlen bajnokit sem tudott megnyerni, ám a klubban mertek nagyot álmodni: építkezésbe kezdtek, a játékoskeret szinte teljesen átalakult, és amikor a csapat május 18-án 2–0-ra győzött a harmadik helyen álló Eger SE vendégeként (a gólokat a brazil Thalita Silva és Nádudvari Anna szerezte), azt is tudni lehetett, az aranyéremért folyó versenyfutásban rivális Újpest FC nem érheti utol a piros-feketéket.

„Amikor kétezerhuszonhárom januárjában Kispestre kerültem, a női csapat hihetetlenül gyengén szerepelt, ezért az első fél évben Vass László szakmai vezetővel – aki korábban az NB I-es labdarúgócsapat pályaedzője is volt – felmértük a lehetőségeket – mondta el Korozmán Krisztián, a női szekció vezetője. – Fontosnak tartottuk, hogy a klubban egyenrangúként kezeljék a női futballt a férfival, és persze azonnal láttuk, jelentős átalakításra van szükség. Tizennyolc új labdarúgót igazoltunk, sikerült összehozni egy nagyon jó szakmai stábot, amelynek Martin Masaryk a vezetője, aki korábban a Sparta Praha női csapatával BL-nyolcaddöntőben szerepelt. A cél a feljutás volt, sorra jöttek a győzelmek, az egri sikerrel pedig biztossá vált a bajnoki cím. A lányoknak és a stábnak jár az elismerés, rengeteget dolgoztak a feljutásért, és köszönet a klub dolgozóinak is – ez az egész Honvéd sikere. Természetesen az NB I-ben is jól akarunk szerepelni, ugyanakkor tudjuk, hatalmas a különbség a két osztály között. A cél nem az, hogy csak kerüljük el a kiesést, legalább a középmezőnyhöz akarunk tartozni, sőt ha sikerül megfelelően megerősíteni a keretet, az első négy hely valamelyikének elérése sem lehetetlen.”

Az ünneplésből amúgy már az idény befejezése előtt kijutott az aranyérmes csapatnak, hiszen május 19-én a Budapest Honvéd–Gyirmót FC Győr elleni 2–2-es NB II-es bajnoki szünetében a Bozsik Aréna játékterére vonultak, a szurkolók pedig óriási tapssal honorálták a teljesítményüket. A Hatvan ellen 5–0-ra megnyert hazai bajnokival hivatalosan is véget ért az idény, lehet szusszanni kicsit, aztán kezdődhet a munka az álmok valóra váltásáért.



