Férfi kosárlabda NB I: egy sima, egy szoros elődöntő?

TALÁN A VÁRTNÁL is szorosabban alakult – no nem a végeredmény szempontjából – a címvédő Falco és az Alba Fehérvár negyeddöntője a férfibajnokság rájátszásában, hiszen az alapszakaszban gyengélkedő kék-fehérek a második mérkőzésen 21 triplát szerezve, kétszeri hosszabbítást követően legyőzték a vasiakat amivel elvették azt a lehetőséget Milos Konakov legénységétől, hogy veretlenül zárja az évadot. Az első körben hibátlan sárga-feketék aztán a szombathelyi találkozót újra simán hozták, de Fehérváron ismét bajban voltak sokáig, s már-már az ötödik felvonás réme is megjelent néhány szurkolójuk szeme előtt, ám a hajrát megnyomva kiharcolták a győzelmet a Gáz utcában, és letudták a párharcot 3–1-gyel.

A ZTE ellen papíron ennél könnyebb dolga lesz Perl Zoltánéknak, a Debrecen ellen pályahátrányból is továbbjutó zalaiak kerete az Albáénál gyengébb, s talán csak az szólhat amellett, hogy megfogják a 2019 óta megszakítás nélkül aranyérmes riválisukat, hogy nyomás nélkül játszanak, már az elődöntőbe kerüléssel elérték céljukat. Az alapszakaszban mindkét meccset a Falco nyerte meg (78–62, 91–68), azaz mindkétszer hetven pont alatt tartotta a német Matthias Zollner edzette ZTE-t, márpedig ennyi ponttal gyakorlatilag lehetetlen megverni a sárga-feketéket.

NS-TIPP: FALCO (1.)–ZTE (5.) 3–1

Úgy az alapszakasz derekán kezdett az az érzése lenni az embernek, hogy bármelyik fél is nyeri a második helyért folyó tusakodást az Atomerőmű SE és a Szolnoki Olajbányász közül, a felek a playoffban ismét találkozni fognak. Így is lett, a tolnai együttes óriási csatát követően 3–1-es összesítéssel továbblépett a Sopron ellen, míg a Tisza-partiak tükörsimán kisöpörték a Körmendet és egyedüliként a mezőnyben 3–0-val abszolválták a negyeddöntőt. Azaz jöhet a két gárda elődöntős ütközete, amelyben nehéz konkrét esélyest megnevezni, s a tippelésben nem segítenek a közelmúlt egymás elleni eredményei sem.

Novemberben a paksiak hazai pályán kiütötték a Szolnokot 110–77-re, ám márciusban az Olaj fergeteges első fél­időt produkálva már a nagyszünetben 25 ponttal vezetett, és hét ponttal nyert, azt is elbírta, hogy szövegelésért már a 15. percben kiállították Lukács Norbertet. Mindkét gárda képes lehet arra, hogy legyőzze a másikat idegenben, ezért is nehéz jóslatokba bocsátkozni, egy viszont biztosnak tűnik, óriási harcot láthatnak majd a szurkolók.

NS-TIPP: PAKS(2.)–SZOLNOK (3.) 2–3

NB I, FÉRFIAK, ELŐDÖNTŐ

A program.

Május 3., szombat.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (1. kiemelt)–Zalakerámia ZTE KK (5.), 18,

Atomerőmű SE (2.)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász (3.), 19.45 (Tv: M4 Sport+).

Május 6., kedd.

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Atomerőmű SE, 17 (Tv: M4 Sport+)

Zalakerámia ZTE KK–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely, 18.

Május 9., péntek.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Zalakerámia ZTE KK, 17.30 (Tv: M4 Sport)

Atomerőmű SE–NHSZ-Szolnoki Olajbányász, 18.

Május 12., hétfő (ha szükséges).

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Atomerőmű SE, 18

Zalakerámia ZTE KK–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely, 18.

Május 14., szerda (ha szükséges).

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Zalakerámia ZTE KK, 17.30

Atomerőmű SE–NHSZ-Szolnoki Olajbányász, 18