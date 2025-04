Nagy hajrá után egyenlített az Anadolu Efes; második meccsét is megnyerte a Fener az Euroligában

A Fenerbahce az első félidőben eldöntötte a mérkőzést, 23 pontos előnyt épített ki, ahonnan a Paris nem tudott visszakapaszkodni (89–72). A törökök tehát az első meccsen elért ötpontos sikerük után simábban nyertek, és 2–0-ra vezetnek, kedden pedig lezárhatják a párharcot Párizsban.

A Panathinaikosz az első találkozón szoros csatát nyert meg, ezúttal pedig 8–0-val kezdett, majd 15 ponttal is vezetett, és egészen az utolsó negyedig úgy tűnt, meg is nyeri az összecsapást. Az Anadolu Efes egyre jobban kapaszkodott, és 73–73-ra egyenlített, majd a véghajrában jobban koncentrált, így egalizált a párharcban (76–79). Szerdán már Isztambulban találkoznak a felek, ahol majd a negyedik mérkőzésre is sor kerül – ha lesz ötödik meccs, visszatérnek Görögországba.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA

RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ

2. MÉRKŐZÉSEK

Fenerbahce (török)–Paris (francia) 89–72 (29–20, 32–18, 15–19, 13–15)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0, a Fenerbahce javára

Panathinaikosz (görög)–Anadolu Efes (török) 76–79 (29–17, 13–19, 18–14, 16–29)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–1