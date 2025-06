Teo Hojc lett a Körmend edzője

A klub szombati közleménye szerint a szlovén szakember egy plusz egy évre szóló megállapodást írt alá. Hojc 18 éves edzői pályafutása során dolgozott Szlovéniában, Szlovákiában, Koszovóban és Magyarországon is, az Atomerőmű csapatát 2021-ben irányította.

A 44 esztendős tréner Szlovákiában a BK Levice Patrioti és a BK Spisski Rytieri együtteseivel is elhódította a bajnoki címet, s mindkét alkalommal elnyerte az év edzőjének járó különdíjat is. „A klub egyik kiemelt, hosszú távú célja, hogy fiatal játékosokat képezzen és fokozatosan építsen be a felnőttkeretbe. Ennek megvalósítása Teo és a stábja egyik legfontosabb feladata lesz” – olvasható az egyesület közleményében.