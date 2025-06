Forray Gábor: Azért dolgozunk, hogy szórakoztassuk a közönséget

– Eddig hogyan tekintett az Oroszlányra, szimpatikus volt az építkezés, amelynek a részeként a nagy múltú klub 2019-ben visszajutott az élvonalba, s azóta is tagja?

– A nyolcvanas évek végén még bajnoki döntőbe is jutott, fehérváriként játszottam ott, utánpótlás- és felnőttcsapat edzőjeként is jártam Oroszlányban, pokoli a hangulat és még a csapat színe is megegyezik a Körmendével. Ott voltam a feljutást jelentő mérkőzésen is, jó viszonyt ápolok Beck Ferenc elnökkel, voltam edzőjelölt korábban is, most lett aktuális ez a lehetőség.

– Mit lehet tudni a következő idényről, kinek van szerződése a klubbal?

– A legutóbbi keretből szerződése van Ruják Andrásnak, Szabadfi Márknak, Csuti Kornélnak, Takács Zsoltnak, Balsay Ádámnak és Árva-File Balázsnak. Érkezik hozzánk egy tehetséges hazai játékos, aki egy jó csapatban kevés szerepet kapott. Először a magyar magot szeretnénk véglegesíteni, ettől függ a légióskontingens létszáma. A magyarok piaca eléggé behatárolt, vagy nincs szabad játékos, vagy drága. Az alapvető cél, hogy harcoljunk a playoffért és csípjük meg a Magyar Kupa-szereplést.

– Könnyebb vagy nehezebb most a rájátszásba jutni, mint, mondjuk, öt éve?

– Minden évben nehezebb. Az első három vagy négy csapat kiemelkedik, onnantól kezdve a 14.-ig ugyanazt a szintet képviselik a klubok. Büszke vagyok rá, hogy a Körmenddel a hatodik helyen végeztünk, mert voltak mögöttünk nálunk sokkal tehetősebb csapatok jelentősebb célokkal. Minden meccs élet-halál harc lesz a következő évadban is, ráadásul mivel két magyarnak folyamatosan a pályán kell lennie, nem mindegy, kinek milyen hazai játékosai vannak. Nálunk Ruják András az egyetlen tapasztalt kosaras, a fiatalokban benne van a kiemelkedő és a gyengébb nap is, ami fontos, az a rend, a fegyelem és a hierarchia. Elsősorban a hazai meccseinket kell megnyernünk, nagyon jó atmoszférája van az oroszlányi csarnoknak, amely európai színvonalú. A szurkolók szeretik a csapatot és idegenbe is elkísérik, ha vendégként is meg tudjuk nyerni a fontosabb mérkőzéseket, be lehet jutni a playoffba.