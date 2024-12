Vereséggel is továbbjutott a Falco a férfi kosárlabda BL-ben

Nincs olyan csapat, amely úgy megy fel a pályára, hogy elég kis különbséggel kikapni, ennek szellemében természetesen a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely is nyerni akart a Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában a lengyel Slask Wroclaw ellen, de a biztos playin-pozíció eléréséhez nyolcpontos vereség is belefért a vasiaknak, akik kilenccel nyertek Lengyelországban október elején. Azóta a honi bajnokságban hibátlanok maradtak, a BL-ben kétszer kaptak ki, egyaránt a litván Rytas Vilniustól, amely karnyújtásnyira van attól, hogy megnyerje az F jelű négyest.

Az előjelek nem voltak rosszak magyar szempontból, a rivális botladozik ebben az évadban, ettől még – vagy éppen ezért – nem veszélytelen, az olasz Reggiana kétszer is csak szoros találkozón múlta felül. A Wroclaw–Falco mérkőzésen még a korábbi szolnoki edző, a szerb Miodrag Rajkovics vezette a lengyeleket, a Schaeffler Arena Savaria parkettájára viszont már az északmacedón Alekszandar Joncsevszki irányításával futott ki a gárda.

Amelynek zöld színű meze némileg hasonlított a játékvezetők dresszére – nagyon vártuk, mikor hozzák kihagyhatatlan dobóhelyzetbe a sporttársakat a látogatók… Váradi Benedek két triplával és egy magas ívű ziccerrel szűk három perc alatt nyolc pontig jutott, ehhez az amerikai Marvin Clark is hozzátett egy triplát, miközben Pongó Máténak felrepedt belül a szája, ezért el kellett őt látnia az orvosi stábnak. Harsant a duda, 13–4-nél kért időt a Wroclaw, kicsit rendezte is a sorait, mert nem sokkal később már Milos Konakov, a Falco szerb-magyar edzője dobbantott idegesen.

Feljött három pontra a vendégcsapat, Trey Diggs középtávolija nyugtatólag hatott, azonban a palánk alatti helyzetekben többször nem volt elég pontos a házigazda, így csak kétpontos előnnyel mehetett az első szünetre. Nem sokkal később hátrányba is került, a nehéz pillanatokon Keller Ákos remekelése segítette át a magyar bajnokot (29–25). Újabb lengyel időkérés, újabb fordulat, nem is csekély, kilenc ponttal ellépett a Slask, és véget is ért az első félidő.

A bosnyák Ajdin Penava zsákolásával már 42–31 volt oda, aztán 16 is lett a differencia, két és fél perc telt csupán el a második félidőből, s máris időt kellett kérnie Konakov mesternek. Egyszerűen érthetetlen volt, miért csúszik ki a meccs a mieink kezei közül, totális bizonytalanságot lehetett érezni az együttesen. Muszáj volt szigorítani a védekezésen és hinni a sikerben, ennek szellemében pillanatok alatt csaknem lefelezték a különbséget a sárga-feketék.

Költözött némi szenvedély a pályára, de igazán nem tudott látótávon belülre jönni a Falco, az utolsó tíz perc mínusz 12-ről kezdődött. Márpedig így még az a cél sem lett volna meg, amit feljebb fejtegettünk… Ahogy telt az idő, ennél merészebb álmokat már nem is szövögethettünk, hat perccel a vége előtt 65–52-re vezetett a Wroclaw, viszont jött a válasz, Matthew Tiby triplája után Perl Zoltán is szállított két duplát, Váradi egyet. Váradi Benedek triplájával aztán kettőre kapaszkodott fel a vasi alakulat 1:41-gyel a vége előtt, de erre egy lepattanó után reagálni tudott a Wroclaw (64–68). A győzelem nem jött össze, a playint viszont elérte a Falco, amely ha a jövő héten nyer Reggio Emiliában, második, ha veszít, harmadik lesz a csoportjában.

KOSÁRLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

5. forduló, F-csoport

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Wroclaw (lengyel) 67–74 (19–17, 12–23, 19–22, 17–12)

Szombathely, 3020 néző. V: Anaya (panamai), Castillo (spanyol), Vulic (horvát)

FALCO: VÁRADI 13/9, Pongó Marcell 7, Clark 5/3, TIBY 12/6, Popovics 3. Csere: PERL 15, Diggs 2, KELLER Á. 10, Bognár. Edző: Milos Konakov

WROCLAW: MARCEL PONITKA 10/6, Senglin 8, Waczynski 8/3, PENAVA 18/9, NZEKWESI 7. Csere: Golebiowski 5/3, BOGUCKI 8, Kulikowski 6/6, Blackshear 4. Edző: Alekszandar Joncsevszki

Az eredmény alakulása. 4. perc: 13–4. 7. p.: 15–12. 13. p.: 23–25. 15. p.: 29–25. 18. p.: 29–30. 20. p.: 31–40. 23. p.: 35–51. 25. p.: 43–51. 28. p.: 48–59. 30. p.: 50–62. 33. p.: 52–62. 35. p.: 57–65. 37. p.: 61–65. 39. p.: 64–68. Kipontozódott: Tiby (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Milos Konakov: – Furcsa egy ilyen meccs után nyilatkozni, hiszen bár kikaptunk, mégis továbbjutottunk a csoportból – és ugye ez volt az egyik legfontosabb célkitűzésünk az idény elején. Mínusz 16-nál megmutattuk a karakterünket, nagyon küzdöttünk, és a közönségünk segítségével visszajöttünk a meccsbe.

Alekszandar Joncsevszki: – Remekül küzdöttünk, nagyszerű győzelmet arattunk, bár sajnos néhány ponttal lemaradtunk a kitűzött céltól. Másfél hete vagyok a csapatnál, örülök, hogy át tudtam adni pozitív energiákat. Olyan csapatot győztünk le, amely évek óta dominál a magyar bajnokságban.