Hozta a kötelezőt a Vasas a női kosárlabda NB I-ben

Lassan indultak be a csapatok, az első két és fél percben csak Kadar Orsolya triplája esett, majd már a vendégek is betaláltak, de folyamatosan a hazaiaknál volt az előny. A kilencpontos Vasas-vezetés után zárkózott a BEAC, és a 16. percben egyenlített is (21–21). Ezt követően maradt a korábbi sorminta, azaz mindig az angyalföldiek vezettek néhány ponttal, mígnem a harmadik negyed elején egy perc erejéig az újbudaiakhoz került az előny (38–40). A vendégek ezután közel hét percen át nem dobtak jó kosarat – nem is őrizhették meg így előnyüket –, s bár a záró játékrészben mínusz hatról még feljöttek 48–47-re, a hajrát a Vasas bírta jobban, és 67–58-ra győzött.

KOSÁRLABDA

NŐI NB I, 14. FORDULÓ

Vasas Akadémia–E.ON ELTE BEAC 67–58 (17–11, 19–22, 12–9, 19–16)

