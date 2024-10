Hanga Ádám még gyógyulófélben van, és örül, hogy visszatért a Badalonához

A 35 éves játékos az M1 televíziócsatornának pénteken azt mondta, a következő két hétben még bizonyosan lesznek fájdalmai, változatlanul kezelésekre jár, de reménykedik abban, hogy „szép lassan rendbe jön” majd a bokája.

A Badalona csütörtökön 78–73-ra nyert a lengyel Trefl Sopot otthonában az Eurokupában, Hanga Ádám 22 percet játszott, és 12 ponttal, két lepattanóval, valamint egy gólpasszal segítette az együttest.

„Gyakorlatilag másfél edzésen tudtam részt venni a meccs előtt, úgyhogy sok gyógyszerrel és sok fájdalommal, de le tudtam hozni a mérkőzést, viszont így, hogy nyertünk, megérte a fájdalom is” – jelentette ki, és hozzátette: az a cél, hogy a következő másfél-két hónapban a lehető legkevesebb fájdalommal kelljen játszania.

„Sokat kell még dolgozni, nyilván egyénileg is, ezért még rehabilitációs munkát is kell végeznem” – mondta Hanga, aki arról is beszélt, a szerb Crvena zvezdától történt távozása után az volt az elsődleges cél, hogy olyan csapathoz tudjon igazolni, ahol hosszabb távon számítanak rá. A Badalona kétéves szerződést ajánlott neki, s mivel korábban már játszott az együttesben, a családjával együtt nem volt ismeretlen számára a barcelonai környezet.

A válogatott kosárlabdázó elmondta, az is a feladata, hogy segítsen a fiatal játékosoknak, a pályán betöltött szerepe pedig egyelőre még körvonalazódik. Elárulta, hogy az Eurokupában céljuk bejutni a rájátszásba, a spanyol bajnokságban pedig szerinte az első hat között van a helyük. Ez szintén rájátszást ér, de mint mondta, ott már nehéz meccsek jönnek, amelyeken ugyanakkor „bármi megtörténhet”. Hozzátette, az első hét között kell végezniük ahhoz, hogy a Spanyol Kupában is elindulhassanak, oda pedig mindenképpen szeretnének bejutni.

Az Európa-bajnoki selejtezőket februárban két vereséggel kezdő válogatottról Hanga azt mondta, mostantól minden mérkőzés sorsdöntő lesz, és ezeken kivétel nélkül győzelmi kényszerben lépnek majd pályára. A magyarok novemberben előbb idegenben, majd Szombathelyen játszanak a törökökkel.