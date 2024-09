Férfi kosárlabda: igazi szentélyben játszhat Lugóban Somogyi Ádám

Somogyi Ádám (jobbra) péntek este a nyáron a spanyol másodosztályú Ourenséhez szerződő fiatal tehetséggel, Lukácsi Gáborral is találkozott

Sokáig úgy tűnt, továbbra is a MoraBanc Andorra a Bajnokok Ligája selejtezőjéből épp péntek este búcsúzó együttesét erősíti Somogyi Ádám, aztán szerződése csapatopciója mégsem lépett életbe. Az edző meggondolta magát, és egy másik játékos mellett tette le a garast. Ahogy megszületett a döntés, négy-öt nappal később bejelentkezett a szintén spanyol élvonalbeli CB Breogán, és a korábbinál még jobb lehetőséggel állt elő, miután felfigyelt honfitársunk előző idénybeli teljesítményére. A klub 16. lett legutóbb, tehát épphogy benn maradt az ACB-ligában.

„Rendkívül profi és dolgos csapathoz kerültem, élén az edzővel, a horvát Veljko Mrsic nagy hangsúlyt fektet a kemény munkára – szögezte le érdeklődésünkre Somogyi Ádám. – Ennek is köszönhetően otthonosan érzem itt magam, noha a társak újak, velem együtt kilencen érkeztek az együtteshez a nyáron. Nagyon fiatal a keretünk, emiatt is egyre jobban megértjük egymást és napról napra fejlődünk. Ahogy az Andorrában, itt is mindenki, edzők és játékosok odafigyelnek az apró részletekre a pályán és azon kívül, valamint a kosárlabda szeretete is markánsan megmutatkozik. Az alapvető cél a bennmaradás, de bízom benne, sikerül odaérnünk valamelyik nemzetközi kupát érő helyre. Az évad során mindegyik meccsünket meg akarjuk nyerni, legyen az ellenfél a Real Madrid vagy a Leyma Coruna.”

A válogatott irányító nem szubjektív véleménye, hogy a lugói az egész liga legjobb közönsége. A Gigantes del Basket nevű magazin a Breogán drukkereinek ítélte ezt a díjat, és Somogyi Ádám is úgy érezte, amikor az Andorrával itt vendégszerepelt, igazi szentélybe érkezett, több mint ötezer ember énekelt, olyan, mintha futballmeccsen lett volna az ember – minden szurkoló közösen dalol, skandál a sálját feltartva, a találkozót végigállva. Somogyi egyébként kisebb sérüléssel bajlódik, a bokájával van probléma.

„Köszönöm, már jól vagyok, részt veszek egyéni edzéseken is, néhány nap, és visszatérhetek. Ezen a hétvégén még nem játszom a felkészülési tornán, de a jövő heti, Bilbao elleni bajnokin már rendelkezésre állok – mondta a 24 éves játékmester, akit arról is kérdeztünk, mit szól, hogy Hanga Ádám ismét Spanyolországban játszik, a Joventut Badalonához igazolt. – Nagyon örülök Ádi visszatérésének, hihetetlenül várom az egymás elleni meccset, eddig nem volt lehetőségem erre, de hatalmas élmény lesz, ha megmérkőzünk, gyerekkoromban csodálattal néztem mindig a játékát.”