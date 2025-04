Nikitscher Tamás: Igazán a kudarcokból lehet tanulni – exkluzív

– Már van áram?

– Hétfő dél körül ment el Valladolidban, éppen edzettünk – mondta lapunknak adott interjújában Nikitscher Tamás, a Valladolid 25 éves, nyolcszoros válogatott középpályása. Mint ismert, kedden Spanyolországot, Portugáliát és Franciaországot is érintette az áramkimaradás, számos városban megbénult az élet. – Sötétbe borult az edzőterem, térerő sem volt, a boltok bezártak, rendőrök irányították a forgalmat. Körülbelül négy-öt órát kellett nélkülözni az áramot, de a városban mindenki elfogadta a helyzetet, nem volt nagy felháborodás. Amire mindenki megtudta, mekkora a baj az egész országban, itt helyreállt a rend. Amikor hazaértem, még nem működött szinte semmi, érdekes és egyben furcsa volt megtapasztalni, milyen így élni – legalább kicsit jobban megismerkedtem a barátnőmmel, sokat beszélgettünk… Amikor levittük a kutyát sétáltatni, már üzemeltek a közlekedési lámpák, visszatért az élet a normális kerékvágásba.

– A klubban viszont nehezebben térhetett vissza, a múlt héten, a Betis elleni öt egyes vereség ugyanis után biztossá vált, hogy az együttes kiesik a spanyol második ligába. Miként élték meg a játékosok és a szurkolók, hogy a következő idényben egy osztállyal lejjebb szerepelnek?

– Letargikus hangulatról nem beszélhetünk, de mindenki nagyon csalódott volt a kiesés miatt. El kell ismerni, csapatszinten kudarcot vallottunk, amit nehéz megemészteni, de hátravan öt forduló, amelyeken tisztességesen, profiként kell helytállnunk. A szurkolókat is megviselte a sikertelenség, a Betis-meccs után már vártak minket: kifejezték jogos kritikájukat és elégedetlenségüket, de atrocitás nem történt. Előre kell nézni, nincs más út.

– Mi lehetett a legfőbb gond? Azért ritka, hogy egy csapat egy-egy győzelmet és döntetlent érjen el, valamint elszenvedjen tizenhárom vereséget a bajnokságban, s a kupából is kiessen – márpedig a Valladoliddal ez történt ebben a naptári évben.

– Nehéz erre mit mondani – a tizenhárom bajnoki vereség rengeteg. Januárban érkeztem, azóta annyit tapasztaltam, hogy az edzéseken mindenki megtett mindent, élet-halál harc zajlott a csapatba kerülésért, óriási tűz dolgozott mindenkiben. Lehet, olykor elcsíphettünk volna egy-egy pontot, de erről már felesleges beszélni. Nagy különbséggel is kaptunk ki, sokszor lényegesebb jobbnak bizonyult az ellenfél. Néha sajnos előfordul ilyen időszak egy játékos pályafutásában: igazán a kudarcokból lehet tanulni. Tiszta a lelkiismeretem.

– Mi várható a hátralévő fordulókban? Fiatalok és azok szerepelhetnek, akikre a következő idényben is számít a vezetőség?

– Erről nem volt szó, nem lehet tudni. Nyilván mindenki játszani akar és jól teljesíteni, de nem könnyű bekerülni a kezdőbe – az utóbbi két bajnokin én sem kaptam szerepet. Elég egy gyengébb meccs, és máris a kispadon találja magát az ember, ilyenkor egy lehetőség áll előtted: lehajtod a fejed és még keményebben dolgozol, hogy bizonyíthass magadnak, a szurkolóknak és a szakmai stábnak. Bár már kiestünk, motivál, hogy jól futballozzak és megmutassam, mire vagyok képes.

– Szombaton az éllovas Barcelona ellen lehet rá lehetősége…

– Ha két éve, amikor elszakadt a térdszalagom, valaki azt mondja nekem, hogy 2025 áprilisában a Barcelona ellen készülhetek, nem vagyok benne biztos, hogy elhittem volna… Ennek még tudatosulnia kell bennem. Emelt fővel szeretnénk búcsúzni, így mindent megteszünk, de a Barca ellen inkább nem mennék bele az esélylatolgatásba. Szeretem a futballját, elképesztő játékosok alkotják, ebben az idényben remekelnek. A csapatunk úgy gondolkodik, hogy bár sereghajtók vagyunk, meg kell mutatnunk a karakterünket.

– Vélhetően nem a Barca ellen szakad meg a negatív sorozatuk: emlékszik, mikor lehetett legutóbb győztes csapat tagja?

– Igen, a napokban megnéztem: nem mostanában… Még Kecskeméten játszottam, tavaly november végén Győrben nyertünk kettő egyre. Ez öt hónapja történt. Azóta lepörgött tizenhat tétmeccs, háromszor ikszeltünk, tizenháromszor kikaptunk. Minden rossz sorozat megszakad egyszer. Lelkileg megvisel, de előre kell néznem.

– Ha az előző hónapokat nézzük, tenne valamit másképp?

– Dehogyis! Jól döntöttem, hogy erős bajnokságba szerződtem. Amikor aláírtam a Valladolidhoz, már nehéz helyzetben volt a csapat, tudtam, mire vállalkozom, benne volt a pakliban, hogy kiesünk. Hosszú távú, három és fél éves szerződés kínáltak, és továbbra is bíznak bennem. Tisztában vagyok vele, hogy bőven van hová fejlődnöm: még gyorsabban kell döntenem a pályán, s azonnal látnom kell két-három választási lehetőséget a labda továbbítására. A keddi edzésen ilyen jellegű pörgős feladatokat végeztünk. Mindenre odafigyelek: különedzéseket végzek, regenerálok, az edzések után rendre kérem, hadd futhassak, erősíthessek még, de a kondis tréningek mellett külön labdás feladatokat is végzek. Több és jobb akarok lenni, nem az adott napért dolgozunk, hanem a jövőért. Nagyon kemény és szigorú vagyok magammal szemben, így még egyszer sem kaptam olyan kritikát, amelyet már ne fogalmaztam volna meg magamnak… Kiestünk, de a legjobb helyen, kezekben vagyok ahhoz, hogy szintet lépjek és fejlődjek. Persze a futballban sohasem lehet tudni, mit hoz a jövő.

– Továbbra is hallani, hogy a Valladolid többségi tulajdonosa, a kétszeres aranylabdás brazil Ronaldo megválik a klubtól. Van új fejlemény az ügyben?

– Erről senki sem beszél a klubban, semmi biztosat sem tudni. Még március elején, a Valencia elleni bajnoki előtt Ronaldo bejött az öltözőbe és kezet fogott mindenkivel, de ennyi. Bár én is hallottam, hogy a klub nincs rózsás anyagi helyzetben, ami engem illet, eddig minden járandóságomat megkaptam.

– Milyen érzés, hogy a Valladolid mellett előző klubja, a Kecskemét is kieshet az élvonalból?

– Tartom a kapcsolatot több játékossal is, és szurkolok, hogy valahogyan benn maradjanak az NB I-ben. Nyilván fájó, hogy a KTE is az utolsó helyen áll, de hátha sikerül a bravúr – a szívem egy része mindig a Kecskemété lesz.

– Marco Rossival beszélt mostanában, hogy a szövetségi kapitány mit gondol a helyzetéről?

– Az elmúlt hetekben nem, de tudom, mi a feladatom. Nyilván neki is rengeteg a teendője, úgy, ahogyan nekem is. Tisztában vagyok vele, hogy csak azért, mert a spanyol első osztályban futballozom, még nem jár válogatott meghívó, s így van ez a spanyol második ligával is. A lényeg, ha jól játszol, bárhonnan be lehet kerülni. Minden meghívóért hálás vagyok, mert tudom, mennyire nehéz eljutni odáig és ott is maradni. A válogatottságnál nagyobb megtiszteltetés nem létezik. Sosem veszem magától értetődőnek a meghívót, ez nagy hiba lenne. Ha Marco Rossi úgy látja, hogy tudok segíteni, már indulok is.

