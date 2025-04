Nedim Remili: Hatalmas az IQ a csapatban, így könnyű együtt játszani

HÁROM ÉV UTÁN juthat ismét a férfi kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjébe a One Veszprém HC, a kölni csarnok felé vezető utat félig már megtette a csapat, múlt szerdán a negyeddöntő első felvonásán Magdeburgban ért el 26–26-os döntetlent. A 2023-ban BL-győztes, tavaly negyedik német együttes azon a mérkőzésen korán elveszítette az idényben addig legeredményesebb játékosát, Matthias Muschét. A német balszélső jobb Achillles-ínját azóta Svájcban megoperálták, a rehabilitációt már elkezdte, és a sérülés súlyossága miatt várhatóan csak 2026 februárjában térhet vissza a csapatba.

Az idegenbeli mérkőzés nagy részében a Veszprém akarata érvényesült, a második félidő közepén néggyel is vezetett a magyar bajnok, ám a hajrára visszajött a hazai csapat, és Ómar Ingi Magnússon góljával előnybe is került az 57. percben, ám Aron Pálmarsson a következő támadás végén egyenlített, amivel beállította a 26–26-os végeredmény. A veszprémi csapatból a 30 százalékos hatékonysággal védő Rodrigo Corrales és a kilenc kísérletéből kilencszer eredményes Ludovic Fabregas mellett Nedim Remilit is érdemes kiemelni, a francia jobbátlövő koncentráltan játszott és sok munkát vállalt a mezőnyben.

„Xavier Pascual a mi hajónk kapitánya, pontosan tisztában van azzal, ki mit tud a pályán – idézi az EHF Remilit. – Hatalmas IQ van a csapatunkban, így könnyű együtt játszanunk. Néha persze a vezető személyiségeknek megvan a maguk elképzelése, egyszer például Xavi tervezett valamit egy időkérés alatt, de Lukával (Luka Cindric) úgy döntöttünk, hogy csináljuk a saját elképzelésünket. Megtettük, borzasztóan sikerült, meg is kaptuk érte a magunkét…”

Az biztos, hogy az egyénieskedés nem fér bele a csütörtöki visszavágón, nagyon koncentrált játékra lesz szükség a Magdeburg ellen, amely a két csapat legutóbbi veszprémi mérkőzését 30–28-ra nyerte meg még 2024. március 7-én. A németek a HSG Wetzlar 32–29-es legyőzésével hangoltak, a Veszprém a múlt heti BL-meccs óta nem lépett pályára.

A Magdeburgot ebben az idényben egyszer már legyőzte a magyar csapat, tavaly október 3-án a klubvilágbajnokság döntőjében hatvan perc után 28–28 állt az eredményjelzőn, a hosszabbításban a veszprémiek voltak eredményesebbek, végül 34–33-ra nyertek. A felek 2022-ben is döntetlent játszottak a BL-ben a bakonyi városban, a legutóbbi hazai magyar győzelem több mint 22 évvel ezelőtt, 2002. november 24-én született meg: 14–13-as első félidőt követően 31–22-re győzött a magyar csapat, amelynek kapuját akkor Sterbik Árpád védte. A korábbi kiváló kapus ezúttal edzőként segíti az együttest, egykori posztján Rodrigo Corralesre és Palasics Kristófra is fontos szerep vár a sorsdöntő találkozón.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

ÁPRILIS 30., SZERDA

18.45: Aalborg Handbold (dán)–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1)

Az első mérkőzés eredménye: 29–37

20.45: Sporting CP (portugál)–HBC Nantes (francia), Tv: Sport1)

Az első mérkőzés eredménye: 27–28

MÁJUS 1., CSÜTÖRTÖK

18.45: One Veszprém HC–SC Magdeburg (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzés eredménye: 26–26

20.45: Barca (spanyol)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzés eredménye: 27–24