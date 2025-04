Kézilabda: Bodó Richárd nem kapott meghívót Chema Rodrígueztől

„A célunk az Európa-bajnoki részvétel, valamint a csoportelsőség bebiztosítása, és nem is állunk rosszul, hiszen egy újabb győzelemmel teljesíthetjük a tervet. Néhány sérülés is nehezíti a dolgunkat, Bodó Richárd kapcsán pedig úgy döntöttem, a játékossal egyeztetve, hogy ezúttal pihenőt kap. A tervek szerint ott lett volna a keretben Győri Mátyás és Karai Miklós is, ők sajnos térdsérülés miatt nem lehetnek velünk ezúttal, Krakovszki Zsolt pedig izomsérülése miatt marad távol” – idézte a szövetség hivatalos honlapja Chema Rodríguez szövetségi kapitányt.

A Spanyolországban légióskodó Pergel Andrej bekerült, ő 2024 végén a vb-re készülő 35 fős keretben benne volt, de még nem szerepelt a válogatottban.

A magyar férfiválogatott kerete a májusi Európa-bajnoki selejtezőkre:

Kapusok: PALASICS Kristóf (One Veszprém HC), BARTUCZ László (MOL Tatabánya KC), NAGY Benedek (HBV Balingen – Németország)

Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel – Németország), TÓTH Péter (Csurgói KK)

Jobbátlövők: ILIC Zoran (HSV Hamburg – Németország), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (FTC-Green Collect)

Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), LÉKAI Máté (FTC-Green Collect), HANUSZ Egon (SL Benfica – Portugália), LUKÁCS Péter (Elverum – Norvégia)

Beállók: BÁNHIDI Bence (OTP Bank-Pick Szeged), ROSTA Miklós (CS Dinamo Bucuresti – Románia), SIPOS Adrián (MT Melsungen – Németország), PAPP Tamás (Csurgói KK), SZŰCS Bence (USDK Dunkerque – Franciaország)

Balátlövők: SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), LIGETVÁRI Patrik (One Veszprém HC), PERGEL Andrej (CB Ciudad de Logrono – Spanyolország)

Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya KC)

Az Európa-bajnoki selejtezők programja:

2025. május 7. szerda

Galgóc, 18:00: Szlovákia–Magyarország

2025. május 8., csütörtök

17:30: Finnország–Montenegró

2025. május 11., vasárnap

Nagykanizsa, 18:00: Magyarország–Finnország

Bar, 18:00: Montenegró–Szlovákia



A 2. selejtezőcsoport korábbi eredményei:

Magyarország–Szlovákia 37–32 (15–12)

Montenegró–Finnország 29–28 (16–15)

Finnország–Magyarország 23–32 (8–17)

Szlovákia–Montenegró 35–38 (18–21)

Montenegró–Magyarország 26–29 (12–14)

Finnország–Szlovákia 22–21 (12–12)

Magyarország–Montenegró 29–29 (17–14)

Szlovákia–Finnország 25–26 (15–14)

A 2. selejtezőcsoport állása:

1. Magyarország 7 pont (+17)

2. Montenegró 5 pont (+1)

3. Finnország 4 pont (-8)

4. Szlovákia 0 pont (-10)

A csoportok első és második helyezettjei, valamint a négy legjobb harmadik helyezett biztosítja majd a helyét az Európa-bajnokságon. A selejtezőcsoportok harmadik helyén végző csapatok rangsorolásánál csak a csoportok első és második helyén végző együttesek elleni eredményeket veszik figyelembe.

A három rendező ország, azaz Dánia, Norvégia és Svédország, valamint a regnáló Európa-bajnok Franciaország már biztos résztvevője a tornának, ezen négy válogatott az EHF EURO Cup-sorozatban szerepel.