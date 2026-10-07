Nemzeti Sportrádió

Tűzriadó miatt félbeszakadt a meccs, de így is idegenben nyertek a dánok a Szeged csoportjában

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.07. 20:36
A GOG hét góllal vezetett, amikor félbeszakadt a svédországi BL-meccse, végül öt góllal nyert (Fotó: Imago Images, archív)
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férfi kézilabda Bajnokok Ligája GOG Kristianstad
Tűzriadó miatt 32–25-ös GOG-vezetésnél rövid időre félbeszakadt a dánok kristianstadi mérkőzése a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 3. fordulójában, de a dánok végül így is simán nyertek. A Kriens-Luzern legyőzte a Kolstadot, így megszerezte az első pontjait.

Bár a Szeged csak szombaton lép pályára a Sporting ellen a Bajnokok Ligájában, a csoport másik meccsét már szerdán megrendezték, a GOG a Kristiansand otthonában vendégszerepelt.

A hazai pályán játszó svédek pont nélkül várták a harmadik fordulót, a dán GOG viszont már gyűjtött két pontot a Szeged legyőzésével. 

William Höghielm révén a Kristianstad szerzett vezetést, sőt, az ötödik percben már 4–1-re vezettek a svédek. Ekkor azonban megtorpantak, a következő négy gólt a GOG dobta, amely 8–9 után már egyszer sem engedte ki a vezetést a kezéből. 

A második félidőben viszont nyolc perccel a vége előtt, 32–25-ös dán vezetésnél tűzriadó miatt félbeszakadt a mérkőzés, a játékosokat és a szurkolókat is kiterelték a csarnokból. Kisebb kényszerszünet után azonban folytatódott a találkozó, a svédek ugyan kicsit csökkentettek a hátrányukon, de továbbra is pont nélkül állnak.

Az F-csoport két pont nélküli csapatának összecsapását a Kriens-Luzern nyerte, amely hazai pályán két góllal verte a Kolstadot.

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
A-CSOPORT
Partizan Beograd (szerb)–Veszprém 26–37 (12–17)
D-CSOPORT
Kristianstad (svéd)–GOG (dán) 32–37 (14–17)
Ld: Adalsteinsson 10, Höghielm 7, Frend-Öfors, Selin, Biel Nielsen 4–4, ill. Tonnesen 7, Lykke 6, Pellas, O. Jakobsen, I. Persson 4–4
F-CSOPORT
HC Kriens-Luzern (svájci)–Kolstad (norvég) 34–32 (19–16)
Ld: Je. Müller 10, Bilik 7, Sipic, Ju. Müller 6–6, ill. Jeppsson 8, Ask, E. Jakobsen 5–5
Később:
C-CSOPORT
20.45: Paris Saint-Germain (francia)–RK Celje (szlovén)
F-CSOPORT
20.45: Industria Kielce (lengyel)–SC Magdeburg (német) (Tv: Sport1)
 

 

 

 

 

 


 

 

férfi kézilabda Bajnokok Ligája GOG Kristianstad
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