Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Puskás Akadémia–Nyíregyháza 1–2

A PLER „ifistái” is jobbak voltak az Islington HC-nál

SZENDREI ZOLTÁNSZENDREI ZOLTÁN
2026.10.25. 15:45
null
Fotó: PLER-Budapest/Facebook
Címkék
Islington PLER férfi kézilabda Európa-kupa
A PLER-Budapest férfi kézilabdacsapata szombat után vasárnap is legyőzte a brit Islington HC-t, amivel továbbjutott az Európa-kupa 3. fordulójába.

A szombati 29 gólos siker után Lepsényi Sándor, a PLER-Budapest vezetőedzője úgy döntött, hogy több kulcsemberének is pihenőt ad az egy nappal későbbi visszavágóra. A brit Islington HC lemondott a hazai pályáról, így a felek a második meccset is a Bud Arénában játszhatták le.

A körülmények jó lehetőséget kínáltak az NB I/B-s ificsapat fiataljainak, hogy bemutatkozzanak a nemzetközi kupaporondon. Így került a pályára vasárnap délután Farkas Gergő, Barna Vince, Moczó Marco, Várszegi Lőrinc, Gáspár Zsombor és Gulyás Szabolcs is – egyikük sem vallott szégyent.

A PLER az első félidőt még a szombatinál is nagyobb különbséggel hozta le, az előnye 18–7 volt a főként francia és német amatőrökből álló riválissal szemben. Bősz Dániel 56 százalékos védési hatékonysággal zárta az első harminc percet, majd jöhetett a helyére a 18 esztendős Gulyás. Még rutinos kapustársánál is hatékonyabbnak bizonyult, az ő neve mellett 60 százalék állt a végén. Minden magyar mezőnyjátékos betalált az ellenfél kapujába, aki pályára lépett.

A szombati 49–20-as sikert egy 39–15-ös követte, a PLER összesítésben 53 góllal bizonyult jobbnak brit ellenfelénél. Az Európa-kupa 3. köre november utolsó két hétvégéjén következik, várhatóan egy valamivel nehezebb riválissal szemben.

Islington PLER férfi kézilabda Európa-kupa
Legfrissebb hírek

Már az első meccsen eldöntötte a PLER a továbbjutást a férfi kézilabda Európa-kupában

Kézilabda
Tegnap, 17:35

Férfi kézilabda NB I: Pestszentlőrincen is kikapott az újonc Eger

Kézilabda
2026.10.21. 19:55

Férfi kézilabda Ek: mind a kétszer otthon játszik a PLER az Islington ellen

Kézilabda
2026.09.25. 16:19

Brit ellenfelet kapott a PLER a férfi kézilabda Európa-kupában

Kézilabda
2026.09.22. 13:17

Férfi kézilabda Ek: a PLER a második fordulóban csatlakozik a mezőnyhöz

Kézilabda
2026.07.07. 15:13

Férfi kézilabda: az FTC visszalépett a nemzetközi kupától – a PLER indul

Kézilabda
2026.06.18. 10:29

Biztató első idény az új érában Tatabányán

Kézilabda
2026.06.02. 06:56

A visszavágón is kikapott a Tatabánya, északmacedón ellenfele nyerte meg a férfi kézi Európa-kupát

Kézilabda
2026.05.31. 21:44