A PLER „ifistái” is jobbak voltak az Islington HC-nál

A szombati 29 gólos siker után Lepsényi Sándor, a PLER-Budapest vezetőedzője úgy döntött, hogy több kulcsemberének is pihenőt ad az egy nappal későbbi visszavágóra. A brit Islington HC lemondott a hazai pályáról, így a felek a második meccset is a Bud Arénában játszhatták le.

A körülmények jó lehetőséget kínáltak az NB I/B-s ificsapat fiataljainak, hogy bemutatkozzanak a nemzetközi kupaporondon. Így került a pályára vasárnap délután Farkas Gergő, Barna Vince, Moczó Marco, Várszegi Lőrinc, Gáspár Zsombor és Gulyás Szabolcs is – egyikük sem vallott szégyent.

A PLER az első félidőt még a szombatinál is nagyobb különbséggel hozta le, az előnye 18–7 volt a főként francia és német amatőrökből álló riválissal szemben. Bősz Dániel 56 százalékos védési hatékonysággal zárta az első harminc percet, majd jöhetett a helyére a 18 esztendős Gulyás. Még rutinos kapustársánál is hatékonyabbnak bizonyult, az ő neve mellett 60 százalék állt a végén. Minden magyar mezőnyjátékos betalált az ellenfél kapujába, aki pályára lépett.

A szombati 49–20-as sikert egy 39–15-ös követte, a PLER összesítésben 53 góllal bizonyult jobbnak brit ellenfelénél. Az Európa-kupa 3. köre november utolsó két hétvégéjén következik, várhatóan egy valamivel nehezebb riválissal szemben.