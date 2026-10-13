Dán edzőkeringő a Ferencváros női kézilabdacsapatánál

A Bajnokok Ligája döntőjében ült utoljára a Ferencváros kispadján Elek Gábor, 2023. június 4-én a norvég Vipers Kristiansand 28–24-re nyert az MVM Dome-ban. Tizenöt éves, hazai és nemzetközi porondon is sikeres periódus zárult le ezzel, a még nagyobb terveket szövögető – Kubatov Gábor elnök többször is kijelentette: BL-győzelemre törő – FTC irányítását először vette át külföldi vezetőedző.



ALBERTSENNEK NÉHÁNY HÓNAP JUTOTT

2023. június 10-én jelentette be a Ferencváros, hogy a dán Martin Albertsen lett Elek utódja. A korábban Németországban és Dániában is bajnokságot nyerő szakember bemutatkozásában megvalósult álomnak nevezte, hogy a klub vezetőedzője lehetett. Ám ez az időszak meglehetősen rövid ideig tartott, szeptember elején mutatkozott be tétmérkőzésen, október 4-én rövid közleményben tudatta a Fradi, hogy a vezetőedző kérésére közös megegyezéssel szerződést bontott vele a klub.

Az élvonalban mind a négy meccsét megnyerte az FTC ebben az időszakban, a BL-ben viszont a Metz, a Vipers és a Krim Ljubljana is megverte, a Rapid Bucuresti ellen döntetlen született. Álom helyett rémálom, Albertsen inkább a távozás mellett döntött.



HEINE 27 ÉVES BRAVÚRJA

Albertsent házon belül pótolták a zöld-fehérek, korábbi másodedzője, Allan Heine vette át az irányítást. A beugró megállta a helyét, a pocsék rajt ellenére továbbjutott az FTC a csoportkörből, és a rájátszást követően a BL-negyeddöntő jelentette a végállomást. A bajnokságban és a kupában sikerült megelőzni a nagy rivális Győrt, 1997 után 2024-ben duplázott újra hazai fronton a csapat.

Heinével hosszabbított a zöld-fehér klub, és a folytatás is ígéretesen alakult, 2024 őszén csupán a Metztől kapott ki a Fradi. Ám a tréner november végén arról tájékoztatta a vezetőséget, hogy a családja nagyon hiányzik neki, így az idény végén hazatérne. A tavasz is ígéretesen kezdődött, a kupadöntőben drámai körülmények között, hetespárbajban verték meg az ETO-t a ferencvárosiak, míg a BL negyeddöntőjében idegenben döntetlent értek el az Odense ellen, karnyújtásnyira került a final four. Csakhogy az érdi visszavágót egy góllal elveszítette az FTC, majd kikapott Győrben is a bajnokságban, ami az aranyéremről döntött – így az igazán szép búcsú elmaradt.



JENSEN EGYELŐRE ARANY NÉLKÜL

Heine utódja a legmagasabb polcról érkezett, Jesper Jensen a dán válogatottnál és a Team Esbjergnél is eredményesen dolgozott, kapitányi ténykedése alatt minden világversenyen érmet szerzett. Nehezen indult a ferencvárosi időszaka, 2025 őszén a BL első két fordulójában pont nélkül maradt, míg októberben Győrben súlyos, tizenöt gólos vereséget szenvedett csapata.

A Magyar Kupában nem sikerült megvédeni a címet, a bajnoki trófea is Győrbe került, míg a BL-ben a Metz elleni negyeddöntő jelentette a végállomást. Nyár végén a Szuperkupát is az ETO nyerte meg, az új idényben viszont egyelőre hibátlan a Ferencváros, múlt szombaton Brestben aratott megérdemelt győzelmet. Jensen október 5-én jelentette be, hogy idő előtt, az idény végén távozik. „Szeretek a Ferencvárosnál dolgozni, de a családomnak szüksége van rám, ezért arra kértem a klubot, hogy távozhassak” – indokolta döntését.

Ideje tehát van a klubnak, hogy megtalálja, nyártól ki ül le a csapat kispadjára.