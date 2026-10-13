Nemzeti Sportrádió

Dán edzőkeringő a Ferencváros női kézilabdacsapatánál

JAKUS BARNABÁSJAKUS BARNABÁS
2026.10.13. 11:30
(balra), (középen) és (jobbra) is saját kérésre távozott a Fraditól
Martin Albertsen (balra), Allan Heine (középen) és Jesper Jensen (jobbra) is saját kérésre távozott a Fradiból (Fotó: Nemzeti Sport montázs)
Címkék
női kézilabda FTC női kézilabda Martin Albertsen Jesper Jensen Allan Heine
Másfél évtizeden keresztül Elek Gábor jelentette az állandóságot a Fradinál, az edző 2023-as távozása óta eltelt három évben három külföldi szakember ült a zöld-fehérek kispadján, ám mindhárom saját kérésre döntött a búcsú mellett.  

A Bajnokok Ligája döntőjében ült utoljára a Ferencváros kispadján Elek Gábor, 2023. június 4-én a norvég Vipers Kristiansand 28–24-re nyert az MVM Dome-ban. Tizenöt éves, hazai és nemzetközi porondon is sikeres periódus zárult le ezzel, a még nagyobb terveket szövögető – Kubatov Gábor elnök többször is kijelentette: BL-győzelemre törő – FTC irányítását először vette át külföldi vezetőedző.
 

ALBERTSENNEK NÉHÁNY HÓNAP JUTOTT  

2023. június 10-én jelentette be a Ferencváros, hogy a dán Martin Albertsen lett Elek utódja. A korábban Németországban és Dániában is bajnokságot nyerő szakember bemutatkozásában megvalósult álomnak nevezte, hogy a klub vezetőedzője lehetett. Ám ez az időszak meglehetősen rövid ideig tartott, szeptember elején mutatkozott be tétmérkőzésen, október 4-én rövid közleményben tudatta a Fradi, hogy a vezetőedző kérésére közös megegyezéssel szerződést bontott vele a klub.

Az élvonalban mind a négy meccsét megnyerte az FTC ebben az időszakban, a BL-ben viszont a Metz, a Vipers és a Krim Ljubljana is megverte, a Rapid Bucuresti ellen döntetlen született. Álom helyett rémálom, Albertsen inkább a távozás mellett döntött.


HEINE 27 ÉVES BRAVÚRJA  

Albertsent házon belül pótolták a zöld-fehérek, korábbi másodedzője, Allan Heine vette át az irányítást. A beugró megállta a helyét, a pocsék rajt ellenére továbbjutott az FTC a csoportkörből, és a rájátszást követően a BL-negyeddöntő jelentette a végállomást. A bajnokságban és a kupában sikerült megelőzni a nagy rivális Győrt, 1997 után 2024-ben duplázott újra hazai fronton a csapat.

Heinével hosszabbított a zöld-fehér klub, és a folytatás is ígéretesen alakult, 2024 őszén csupán a Metztől kapott ki a Fradi. Ám a tréner november végén arról tájékoztatta a vezetőséget, hogy a családja nagyon hiányzik neki, így az idény végén hazatérne. A tavasz is ígéretesen kezdődött, a kupadöntőben drámai körülmények között, hetespárbajban verték meg az ETO-t a ferencvárosiak, míg a BL negyeddöntőjében idegenben döntetlent értek el az Odense ellen, karnyújtásnyira került a final four. Csakhogy az érdi visszavágót egy góllal elveszítette az FTC, majd kikapott Győrben is a bajnokságban, ami az aranyéremről döntött – így az igazán szép búcsú elmaradt.
 

JENSEN EGYELŐRE ARANY NÉLKÜL  

Heine utódja a legmagasabb polcról érkezett, Jesper Jensen a dán válogatottnál és a Team Esbjergnél is eredményesen dolgozott, kapitányi ténykedése alatt minden világversenyen érmet szerzett. Nehezen indult a ferencvárosi időszaka, 2025 őszén a BL első két fordulójában pont nélkül maradt, míg októberben Győrben súlyos, tizenöt gólos vereséget szenvedett csapata.

A Magyar Kupában nem sikerült megvédeni a címet, a bajnoki trófea is Győrbe került, míg a BL-ben a Metz elleni negyeddöntő jelentette a végállomást. Nyár végén a Szuperkupát is az ETO nyerte meg, az új idényben viszont egyelőre hibátlan a Ferencváros, múlt szombaton Brestben aratott megérdemelt győzelmet. Jensen október 5-én jelentette be, hogy idő előtt, az idény végén távozik. „Szeretek a Ferencvárosnál dolgozni, de a családomnak szüksége van rám, ezért arra kértem a klubot, hogy távozhassak” – indokolta döntését.

Ideje tehát van a klubnak, hogy megtalálja, nyártól ki ül le a csapat kispadjára. 

2024 márciusában nevezték ki az ETO edzőjének Per Johanssont, a svéd szakemberrel azóta többször is szerződést hosszabbított klubja, jelenlegi megállapodása 2027 nyaráig érvényes.

„Egyénfüggő, ki hogyan éli meg a távollétet – fogalmazott lapunknak Johansson. – A feleségem havonta egy hetet Győrben tölt, tudja, hogy mennyire szeretem a munkámat, ahogyan őt is. Tisztában vagyunk azzal, hogy csak időleges a megbízatásom, megérti, hogy számomra ez egy csúcsmunka. Könnyű kijátszani a családi kártyát, én ezt sosem tettem meg, ha úgy éreztem, akkor kimondtam, hogy ennek most vége. Tíz éve dolgozom külföldön, tudom, hogy olykor nehéz távol lenni, de túlságosan is szeretem a munkámat ahhoz, hogy ne legyek itt.” 

„Könnyű kijátszani a családi kártyát”

 

 

 

női kézilabda FTC női kézilabda Martin Albertsen Jesper Jensen Allan Heine
Legfrissebb hírek

Miattuk lesz fényes a sportág jövője: a 15 legtehetségesebb 22 éven aluli női kézilabdázó

Képes Sport
21 órája

„Ez egy megnyert pont” – Győri-Lukács Viktória

Kézilabda
22 órája

Női kézi BL: sokat érhet a bresti győzelem a Fradinak

Kézilabda
Tegnap, 10:18

Női kézilabda NB I: Székesfehérváron nyert az újonc MTK

Kézilabda
2026.10.10. 19:43

Ötödik győztes meccsén ötgólos győzelmet aratott az FTC a Brest ellen a BL csoportkörében

Kézilabda
2026.10.10. 19:32

Kettős vereséggel búcsúzott a női kézilabda El-selejtező első fordulójában a Vác

Kézilabda
2026.10.10. 16:00

A hibátlan mérleg megőrzése a tét a két rangadón a női kézi BL-ben

Kézilabda
2026.10.10. 08:30

Női kézi NB I: nem bírt egymással az Esztergom és a DVSC

Kézilabda
2026.10.09. 19:38