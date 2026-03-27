Fazekas Nándor: Azt tudom mondani a még fiatalabb játékosoknak, hogy ki kell lépni a komfortzónából

B. A. P.B. A. P.
2026.03.27. 14:16
null
Fazekas Nándor és Fazekas Gergő a Szabaddobásban (Fotó: Youtube/MKSZkezilabda)
Fazekas Nándor kapuslegenda és fia, az elmúlt esztendőben az év játékosának megválasztott Fazekas Gergő volt a Szabaddobás podcast vendége.

„Nem is töltöttem be a tizennyolcat, amikor elmentem otthonról. Ráadásul a legelső évemben a harmadik héten elszakadt a vállam. Fél évig azt sem tudták, ki vagyok, nem tudtam bebizonyítani, hogy tudok segíteni a csapatnak. Nem beszéltem akkor annyira jól angolul, olyan rossz helyzetben voltam, nagyon kiléptem a komfortzónámból. Abból a mentális gödörből építettem fel magam, és azt gondolom, hogy ha azt meg tudtam csinálni, amit az első évben megcsináltam – nyilván apáék mindenben segítettek –, akkor most bárhova megyek a világon, nem lesz problémám. Azt tudom mondani a még fiatalabb játékosoknak, hogy ki kell lépni a komfortzónából. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy könnyű, egyedül vagy, otthagysz mindenkit, meg kell tanulni takarítani, főzni, de mint embernek ez nagyon sokat segít és ez utána a pályán mutatott játékon is segíteni fog. Ezt én is megcsináltam és apa is” – fogalmazott Fazekas Gergő a Magyar Kézilabda-szövetség Szabaddobás című podcastjében.

A TELJES ADÁS

Az adás témái:

  • Ki kicsoda? Fazekas Nándi fia vagy Fazekas Geri apja?
  • Ki hogy bírja a dicséretet vagy kritikát?
  • Az eleve elrendelés: kézilabdáscsalád és a fanatizmus
  • Mi lehet a férfiválogatott számára a mindenkori elérhető csúcs?
  • Mi kell az elithez kézilabdában?
  • 2012: abban a csapatban volt potenciál!
  • Önbizalom és versenyképesség: az elmúlt évek versenyeinek tapasztalatai
  • Kapus a lövőből – lövő a kapusból: mindenki készül a másikból?
  • Veszprémtől Plockig, avagy a BL-lebonyolítás sajátosságai
  • Az első számú plocki játékos
  • Testvérek egymás ellen
  • A legkisebb Fazekas a többiek nyomdokain?

 

 

 

