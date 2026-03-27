Fazekas Nándor: Azt tudom mondani a még fiatalabb játékosoknak, hogy ki kell lépni a komfortzónából
„Nem is töltöttem be a tizennyolcat, amikor elmentem otthonról. Ráadásul a legelső évemben a harmadik héten elszakadt a vállam. Fél évig azt sem tudták, ki vagyok, nem tudtam bebizonyítani, hogy tudok segíteni a csapatnak. Nem beszéltem akkor annyira jól angolul, olyan rossz helyzetben voltam, nagyon kiléptem a komfortzónámból. Abból a mentális gödörből építettem fel magam, és azt gondolom, hogy ha azt meg tudtam csinálni, amit az első évben megcsináltam – nyilván apáék mindenben segítettek –, akkor most bárhova megyek a világon, nem lesz problémám. Azt tudom mondani a még fiatalabb játékosoknak, hogy ki kell lépni a komfortzónából. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy könnyű, egyedül vagy, otthagysz mindenkit, meg kell tanulni takarítani, főzni, de mint embernek ez nagyon sokat segít és ez utána a pályán mutatott játékon is segíteni fog. Ezt én is megcsináltam és apa is” – fogalmazott Fazekas Gergő a Magyar Kézilabda-szövetség Szabaddobás című podcastjében.
A TELJES ADÁS
Az adás témái:
- Ki kicsoda? Fazekas Nándi fia vagy Fazekas Geri apja?
- Ki hogy bírja a dicséretet vagy kritikát?
- Az eleve elrendelés: kézilabdáscsalád és a fanatizmus
- Mi lehet a férfiválogatott számára a mindenkori elérhető csúcs?
- Mi kell az elithez kézilabdában?
- 2012: abban a csapatban volt potenciál!
- Önbizalom és versenyképesség: az elmúlt évek versenyeinek tapasztalatai
- Kapus a lövőből – lövő a kapusból: mindenki készül a másikból?
- Veszprémtől Plockig, avagy a BL-lebonyolítás sajátosságai
- Az első számú plocki játékos
- Testvérek egymás ellen
- A legkisebb Fazekas a többiek nyomdokain?