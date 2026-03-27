Fazekas, Szita és Ilic klubjához igazol a Tatabánya cseh légiósa – hivatalos

2026.03.27. 13:55
Fotó: Szabó Miklós, archív
Matej Havran Wisla Plock Mol Tatabánya KC Orlen Wisla Plock
A jelenleg a férfi kézilabda NB I-ben szereplő Mol Tatabánya KC színeiben légióskodó Matej Havran a következő idényben már a Wisla Plocknál folytatja pályafutását – derült ki a két klub közleményéből.

A 24 éves cseh balátlövő kétéves szerződést köt a Fazekas Gergő, Szita Zoltán, Ilic Zoran triót foglalkoztató lengyel klubbal, azaz két idény után búcsút int a „kék tigriseknek”.

„Nagyon örülök, hogy egy olyan ambiciózus klubhoz csatlakozhatok, mint a Wisla Plock. Számomra ez hatalmas lehetőség arra, hogy játékosként és emberként is fejlődjek” – idézi Matej Havrant a klubhonlap.

 

Matej Havran Wisla Plock Mol Tatabánya KC Orlen Wisla Plock
Legfrissebb hírek

Közel negyven gólt dobva múlta felül a Komlót a Tatabánya a férfi kézi NB I-ben

Kézilabda
2026.03.25. 19:50

A Szeged idegenbeli döntetlennel zárta a férfi kézilabda BL csoportkörét

Kézilabda
2026.03.11. 20:33

A Füchse és az Aalborg is kikapott a férfi kézi BL-ben

Kézilabda
2026.02.26. 23:24

Férfi kézi NB I: elmaradt a meglepetés, legyőzte a Szigetszentmiklóst a Tatabánya

Kézilabda
2026.02.25. 19:42

Férfi kézi Ek: török csapat a Tatabánya negyeddöntős ellenfele

Kézilabda
2026.02.24. 11:34

Kettős győzelemmel negyeddöntős a Tatabánya a férfi kézi Ek-ban

Kézilabda
2026.02.21. 19:28

Fazekas Gergő hat góllal vette ki a részét a Wisla Plock győzelméből a férfi kézi BL-ben

Kézilabda
2026.02.19. 22:37

A Csurgó elvette a Tatabánya hazai veretlenségét a férfi kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2026.02.11. 19:48
Ezek is érdekelhetik