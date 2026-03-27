Fazekas, Szita és Ilic klubjához igazol a Tatabánya cseh légiósa – hivatalos

A 24 éves cseh balátlövő kétéves szerződést köt a Fazekas Gergő, Szita Zoltán, Ilic Zoran triót foglalkoztató lengyel klubbal, azaz két idény után búcsút int a „kék tigriseknek”.

„Nagyon örülök, hogy egy olyan ambiciózus klubhoz csatlakozhatok, mint a Wisla Plock. Számomra ez hatalmas lehetőség arra, hogy játékosként és emberként is fejlődjek” – idézi Matej Havrant a klubhonlap.