Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi: Tatabányán folytatja a Ferencváros fiatal beállója

V. H. L.V. H. L.
2026.06.23. 12:56
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Karai Miklós Tatabányán folytatja (Fotó: tatabanyahandball.com)
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férfi kézilabda NB I Karai Miklós FTC férfi kézilabda Mol Tatabánya KC
Távozik az FTC férfi kézilabdacsapatától, és a Mol Tatabánya KC-ben folytatja pályafutását Karai Miklós – jelentette be honlapján a kék-fehér klub.

Újabb játékos távozik az Ferencváros NB I-es férfi kézilabdacsapatától: a 23 éves, 195 centiméter magas beálló, Karai Miklós a Mol Tatabánya KC játékosa lesz – szerződtetését kedden jelentette be a kék-fehér egyesület

Ahogyan arról korábban már hírt adtunk, az FTC-nél komoly megszorítások jöhetnek, a vezetőség jelentős költségcsökkentést tervez a 2026–2027-es évadra – a saját nevelésű Karai távozása is valószínűleg ennek köszönhető, csakúgy, mint a másik beállóé, a 36 éves Debreczeni Dávidé, aki korábban a tatabányaiak játékosa is volt. 

A Ferencvárost korábban elhagyta Füzi Dániel is, aki az ETO játékosa lesz, s a leköszönő vezetőedző, Pásztor István helyére kiszemelt Kilvinger Bálint is inkább a Szigetszentmiklós kispadját választotta a zöld-fehéreké helyett.

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Az Érden élő kézilabdázó az előző idényt 35 góllal zárta.

 

 

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