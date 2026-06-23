Férfi kézi: Tatabányán folytatja a Ferencváros fiatal beállója

Újabb játékos távozik az Ferencváros NB I-es férfi kézilabdacsapatától: a 23 éves, 195 centiméter magas beálló, Karai Miklós a Mol Tatabánya KC játékosa lesz – szerződtetését kedden jelentette be a kék-fehér egyesület.

Ahogyan arról korábban már hírt adtunk, az FTC-nél komoly megszorítások jöhetnek, a vezetőség jelentős költségcsökkentést tervez a 2026–2027-es évadra – a saját nevelésű Karai távozása is valószínűleg ennek köszönhető, csakúgy, mint a másik beállóé, a 36 éves Debreczeni Dávidé, aki korábban a tatabányaiak játékosa is volt.

A Ferencvárost korábban elhagyta Füzi Dániel is, aki az ETO játékosa lesz, s a leköszönő vezetőedző, Pásztor István helyére kiszemelt Kilvinger Bálint is inkább a Szigetszentmiklós kispadját választotta a zöld-fehéreké helyett.