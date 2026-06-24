Strandkézilabda-vb: komolyabb ellenfelekre és nehezebb meccsekre számít Kun Attila

Hajdu Tamás szövetségi edző csapata a zágrábi strandkézilabda-világbajnokság csoportkörében kedden az Afrika-bajnok Tunéziát 2–0-ra, az előző két vb-n ezüstérmes Dániát 2–1-re, majd szerdán Puerto Ricót 2–0-ra győzte le, így a maximális négy pontot visz magával a középdöntőbe.

„Nagyon nagy löketet adott, hogy a dánokat tegnap egy végletekig kiélezett meccsen tudtuk megverni, így matematikailag már biztosítottuk az első helyünket a csoportban. Örülünk, hogy Puerto Rico ellen is győzelmet arattunk, és három sikerrel kezdtük a tornát” – idézi a magyar szövetség közösségi oldala Kun Attilát, aki 38 ponttal a magyarok második legeredményesebb játékosa.

Gyene Norbert 52 ponttal a második legjobb az egész mezőnyben.

Kun hozzátette: az utolsó csoportmérkőzésen fontos volt, hogy végig kézben tudták tartani az irányítást, mindenki játéklehetőséghez jutott, és közben néhány játékost pihentettek.

„Holnap kezdődik a középdöntő, ahol péntek estére szintén szeretnénk három győzelemmel zárni. Mérkőzésről mérkőzésre készülünk, itt már komolyabb ellenfelekre és nehezebb meccsekre számítunk” – szögezte le.

Hangsúlyozta, egyértelműen a csapategység és a támadójáték az erősségük, hiszen a csapat magja már 8-10 éve együtt játszik. A védelemben van néhány új játékos, ez az új felállás pedig meccsről meccsre jobban működik, és ezáltal többet tudnak segíteni a kapusoknak is.

FÉRFI STRANDKÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG

A magyar válogatott programja a középdöntőben

Csütörtök

10.00: Magyarország–Portugália

19.00: Magyarország–Irán

Péntek

10.00: Magyarország–Spanyolország

Az I. csoport állása: 1. Spanyolország és Magyarország 4 pont (4–1), 3. Dánia 2 (3–2), 4. Portugália 2 (3–3), 5. Irán 0 (1–4), 6. Tunézia 0 (0–4)

Az első négy helyezett jut a negyeddöntőbe.