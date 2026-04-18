Ritka pillanat: az első nap hozza majd a nagyobb izgalmakat a férfi kézilabda Magyar Kupában

Már szombaton eldőlhet a férfi kézilabda Magyar Kupa sorsa annak ellenére, hogy csak vasárnap osztanak érmeket. A két legesélyesebb, a Veszprém és a címvédő Szeged ugyanis már az elődöntőben találkozik egymással, és amelyik gárda nyer, szinte biztosan örülhet a másnapi döntő után is. Egy azonban biztos, az idei Magyar Kupa más lesz, nemcsak azért, mert a két favorit már az elődöntőben találkozik, hanem a mezőny miatt is: még sosem rendezték meg a sorozat négyes döntőjét ezzel a négy csapattal.

OTP BANK-PICK SZEGED

A Tisza-parti együttessel története során eddig csak egyszer, 1982-ben és 1983-ban fordult elő, hogy meg tudta védeni a címét a Magyar Kupában. Igaz, az 1983-as év az egyetlen a hazai kézilabda történetében, amikor kétszer rendeztek Magyar Kupa-döntőt, a Szegedi Volán nyerte meg a márciusi hatcsapatos tornát, a decemberi háromcsapatosat pedig a Bp. Honvéd, de a mai napig mindkettő szerepel az évkönyvekben. Most újra lehetősége lesz a duplázásra az immár Michael Apelgren vezette együttesnek, amelybe visszatért két kulcsjátékos, Bánhidi Bence és Magnus Röd, önbizalom tekintetében pedig jól állhat, ugyanis a Bajnokok Ligája rájátszásában kiejtette a papíron esélyesebbnek tartott Kielcét. A hétfői Veszprém elleni bajnoki mérkőzést hat góllal elbukta, de a találkozónak nem volt igazi tétje, így szinte biztosan tartalékolt szombatra.

ONE VESZPRÉM HC

VÉLEMÉNY Jehja el-Dera Jehja el-Dera, a Veszprém irányító-balátlövője: – A Szeged elleni elődöntő igazi rangadó, kemény összecsapás, teli érzelmekkel, az a csapat juthat be a fináléba, amelyik jobban akarja a győzelmet. Egy döntőt elveszíteni mindig fáj, de még annál is rosszabb, ha el sem jutunk odáig.

Xavier Pascual együttese hibátlanul vezeti a bajnoki alapszakaszt, és határozott célja az NB I-es aranyérem mellett, hogy visszahódítsa a Magyar Kupát a legnagyobb hazai rivális Szegedtől. A gárda magabiztos, szép és taktikus játékkal búcsúztatta a francia PSG-t a BL-rájátszásban, és jutott a legjobb nyolc közé, és most már nemcsak a támadószekció működött olajozottan, hanem a hátsó alakzat is. Legutóbb egyébként ugyancsak Győrben, 2022-ben találkozott az elődöntőben a két együttes, akkor a Veszprém 30–27-re győzött, és bejutott a fináléba, amelyben a Fejér-B.Á.L. Veszprémet verte meg 42–19-re, a bronzéremért pedig a Szeged a Budakalászt múlta felül 28–20-ra. Az Építők csapatának egyébként jó emlékei lehetnek Győrről, 2022-ben és 2023-ban is megnyerte az Audi Arénában rendezett négyes döntőt.

MOL TATABÁNYA KC

Tóth Edmond együttese óriási lehetőség előtt áll: mivel elkerülte a két nagyot, jó esélye van bejutni a döntőbe, amire 1989 óta nem volt példa. A tavaly nyáron edzőt és koncepciót váltó Bányász remek idényt fut, a bajnoki bronzérem legfőbb várományosa, és nemzetközi szinten is jól szerepel, az Európa-kupában a legjobb négy közé jutott. A bajnoki alapszakaszban idegenben már egyszer jobbnak bizonyult elődöntős ellenfelénél, a NEKA-nál. Most is esélyesebb, a kérdés csak az lehet, hogy a hosszú ideig elhúzódó többfrontos harc mennyit vett ki a játékosaiból.

LIQUI MOLY NEKA

A Nemzeti Kézilabda Akadémia (NEKA) első csapata nagy meglepetésekre is képes, eddig kifejezetten jó idénye van, 22 forduló után 9 győzelemmel, 3 döntetlennel és 10 vereséggel a bajnoki tabella 5. helyén áll. Sótonyi László együttese a Magyar Kupában is jól szerepel, 2022 után újra négyes döntős, legyőzte a Budakalászt (35–26), a Csurgót (31–29) és a Balatonfüredet (25–24) is, és mivel a két fő esélyes, a Veszprém és a Szeged már az elődöntőben találkozik egymással, a NEKA előtt esély nyílik az újabb jó szereplésre. Két éve a helyosztón a Dabas legyőzésével bronzérmet szerzett, és bár papíron a leggyengébb együttes a négy között, most is lehet esélye az éremre, de edzője szerint csak akkor tudja legyőzni a papíron erősebb csapatokat, ha játékosai maradéktalanul betartják a taktikát, az ellenfél pedig nem tudja kihozni magából a száz százalékot.

FÉRFI KÉZILABDA MAGYAR KUPA NÉGYES DÖNTŐ (GYŐR)

ELŐDÖNTŐ

14.45: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.30: Mol Tatabánya KC–NEKA (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

A VASÁRNAPI PROGRAM

14.15: a 3. helyért (Tv: M4 Sport+)

17.00: döntő (Tv: M4 Sport)