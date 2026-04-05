Húsvéti ajándék: visszatér Szegedre a magyar válogatott beálló

Rosta Miklós lehetséges visszatéréséről már beszámoltunk korábban, most a Szeged amolyan húsvéti ajándékként jelentette be az átigazolását.

A román Dinamo Bucuresti-et elhagyó, 27 éves magyar válogatott beálló korábban, 2019 és 2023 között már játszott a Pick Szegedben, 2022-ben ő szerezte a Veszprém elleni bajnoki döntő utolsó gólját, ami akkor bajnoki címet jelentett a Szegednek.

„Hihetetlen boldogság tölti el a szívemet, hogy visszatérhetek ahhoz a klubhoz, amely számomra sokat jelent. Jó érzések dolgoznak bennem, nagyon várom, hogy újra magamra ölthessem a kék szerelést. Rengeteget kaptam a csapattól, a várostól, a szurkolóktól. Nekem Szeged lett az otthonom, itt érzem igazán jól magam. Most még a jelenlegi csapatommal küzdök a sikerekért, de a nyártól már csak egy cél lebeg a szemem előtt: hogy az OTP Bank-Pick Szegeddel harcoljak a győzelmekért” – idézi Rosta Miklóst a pickhandball.hu.

A klubhonlap emlékeztet, a szegedi szurkolók egyik kedvencének édesapja, id. Rosta Miklós válogatott játékos volt, nagybátyja – aki szintén szerepelt a válogatottban –, Rosta István egykor a Pick Szegedben is játszott, így családi vonalon is ezer szállal kötődik a kézilabdához.