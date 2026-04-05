Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: Tóth Rajmond és Jánosi Tamás is remekelt Spanyolországban

2026.04.05. 23:18
Tóth Rajmond hatszor talált a kapuba (Fotó: Rebi Balonmano Cuenca/Facebook)
európai kézilabdaligák Jánosi Tamás Tóth Rajmond
Tóth Rajmond és Jánosi Tamás is csapata legeredményesebb játékosa volt a spanyol férfi kézilabda-bajnokság vasárnapi játéknapján.

A liga honlapja szerint Jánosi hét góllal járult hozzá a Tubos Aranda Villa de Aranda 33–29-es hazai sikeréhez a Recoletas Atlético Valladolid ellen, Tóth pedig hat alkalommal talált be a házigazda Rebi BM Cuenca együttesében a Viveros Herol BM Nava ellen 33–32-re megnyert meccsen.

Leimeter Csaba egy góllal, Nagy Benedek pedig nyolc védéssel – amivel a mezőny legjobb kapusa lett – vette ki a részét a második helyezett Balingen-Weilstetten 34–26-os hazai győzelméből a nyeretlenül sereghajtó Oppenweiler/Backnang ellen a német másodosztályban.

 

európai kézilabdaligák Jánosi Tamás Tóth Rajmond
