Európai kézilabdaligák: Tóth Rajmond és Jánosi Tamás is remekelt Spanyolországban

A liga honlapja szerint Jánosi hét góllal járult hozzá a Tubos Aranda Villa de Aranda 33–29-es hazai sikeréhez a Recoletas Atlético Valladolid ellen, Tóth pedig hat alkalommal talált be a házigazda Rebi BM Cuenca együttesében a Viveros Herol BM Nava ellen 33–32-re megnyert meccsen.

Leimeter Csaba egy góllal, Nagy Benedek pedig nyolc védéssel – amivel a mezőny legjobb kapusa lett – vette ki a részét a második helyezett Balingen-Weilstetten 34–26-os hazai győzelméből a nyeretlenül sereghajtó Oppenweiler/Backnang ellen a német másodosztályban.