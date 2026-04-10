Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: Palasics Kristóf 11 védést mutatott be a Melsungenben

2026.04.10. 22:24
Fotó: Imago Images
Címkék
Sipos Adrián Balingen-Weilstetten MT Melsungen Palasics Kristóf USAM Nimes Leimeter Csaba Ónodi-Jánoskúti Máté Nagy Benedek
Palasics Kristóf 11 védéssel járult hozzá az MT Melsungen 32–28-as győzelméhez a GWD Minden ellen a német férfi kézilabda-bajnokság pénteki játéknapján.

A liga honlapja szerint a válogatott kapus csapattársai közül Sipos Adrián egy gólt szerzett, Bartucz László viszont nem volt tagja a keretnek.

Leimeter Csaba egy góllal, Nagy Benedek három védéssel járult hozzá a feljutásért küzdő Balingen-Weilstetten 34–25-ös győzelméhez a TuSEM Essen otthonában a német másodosztályban.

Ónodi-Jánoskúti Máté három gólja ellenére az USAM Nimes Gard otthon 37–35-re kikapott a Pays d'Aix Université Clubtól a francia férfiligában.

 

Legfrissebb hírek

