Európai kézilabdaligák: Palasics Kristóf 11 védést mutatott be a Melsungenben

Palasics Kristóf 11 védéssel járult hozzá az MT Melsungen 32–28-as győzelméhez a GWD Minden ellen a német férfi kézilabda-bajnokság pénteki játéknapján.
A liga honlapja szerint a válogatott kapus csapattársai közül Sipos Adrián egy gólt szerzett, Bartucz László viszont nem volt tagja a keretnek.
Leimeter Csaba egy góllal, Nagy Benedek három védéssel járult hozzá a feljutásért küzdő Balingen-Weilstetten 34–25-ös győzelméhez a TuSEM Essen otthonában a német másodosztályban.
Ónodi-Jánoskúti Máté három gólja ellenére az USAM Nimes Gard otthon 37–35-re kikapott a Pays d'Aix Université Clubtól a francia férfiligában.
