Európai kézilabdaligák: Palasics Kristóf 11 védést mutatott be a Melsungenben

A liga honlapja szerint a válogatott kapus csapattársai közül Sipos Adrián egy gólt szerzett, Bartucz László viszont nem volt tagja a keretnek.

Leimeter Csaba egy góllal, Nagy Benedek három védéssel járult hozzá a feljutásért küzdő Balingen-Weilstetten 34–25-ös győzelméhez a TuSEM Essen otthonában a német másodosztályban.

Ónodi-Jánoskúti Máté három gólja ellenére az USAM Nimes Gard otthon 37–35-re kikapott a Pays d'Aix Université Clubtól a francia férfiligában.