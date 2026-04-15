Tóth Rajmond három gólt lőtt a Barcának, amely 52 gólt dobva nyert a Cuenca ellen



Tóth Rajmond három gólt lőtt a Rebi BM Cuencában, amely hazai pályán 52–23-ra kikapott a címvédő és listavezető Barcelonától a spanyol férfi kézilabda-bajnokság szerdai játéknapján. A liga honlapja szerint a Cuenca 25 mérkőzés után a tabella tizedik helyén áll.

Gyurka János vezetőedző csapata, a HSG Xentis Lipizzanerheimat hazai környezetben 30–28-ra nyert az Alpla HC Hard ellen az osztrák férfi bajnokságban.

Ónodi-Jánoskúti Máténak egy gólja volt az USAM Nimes Gard-ban, amely házigazdaként 35–30-ra kikapott a HBC Nantes-tól a Francia Kupa elődöntőjében.

Török Lilly is háromszor talált be a CBM Morvedrében, amely otthon 23–23-as döntetlent játszott a Mecalia Atlético Guardés együttesével a spanyol női élvonalban.

Fazekas Virág egyszer volt eredményes a Sönderjyskében a Bajnokok Ligája-negyeddöntős Esbjerggel szemben 35–22-re elveszített mérkőzésen a dán női bajnokságban.