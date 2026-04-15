Nemzeti Sportrádió

Tóth Rajmond három gólt lőtt a Barcának, amely 52 gólt dobva nyert a Cuenca ellen

R. P.
2026.04.15. 22:10
Tóth Rajmond háromszor mattolta a Barca védelmét (Fotó: Facebook/Rebi Balonmano Cuenca)
Címkék
Tóth Rajmond három gólt lőtt a Rebi BM Cuencában, amely hazai pályán 52–23-ra kikapott a címvédő és listavezető Barcelonától a spanyol férfi kézilabda-bajnokság szerdai játéknapján. A liga honlapja szerint a Cuenca 25 mérkőzés után a tabella tizedik helyén áll.

Gyurka János vezetőedző csapata, a HSG Xentis Lipizzanerheimat hazai környezetben 30–28-ra nyert az Alpla HC Hard ellen az osztrák férfi bajnokságban.

Ónodi-Jánoskúti Máténak egy gólja volt az USAM Nimes Gard-ban, amely házigazdaként 35–30-ra kikapott a HBC Nantes-tól a Francia Kupa elődöntőjében.

Török Lilly is háromszor talált be a CBM Morvedrében, amely otthon 23–23-as döntetlent játszott a Mecalia Atlético Guardés együttesével a spanyol női élvonalban.

Fazekas Virág egyszer volt eredményes a Sönderjyskében a Bajnokok Ligája-negyeddöntős Esbjerggel szemben 35–22-re elveszített mérkőzésen a dán női bajnokságban.

 

Legfrissebb hírek

Európai kézilabdaligák: Tóth Rajmond és Jánosi Tamás is remekelt Spanyolországban

Kézilabda
2026.04.05. 23:18

A Füchse és az Aalborg is kikapott a férfi kézi BL-ben

Kézilabda
2026.02.26. 23:24

Európai kézilabdaligák: Tóth Rajmond nyolc gólt lőtt

Kézilabda
2026.02.15. 20:50

Európai kézilabdaligák: három magyar játékos is három gólt lőtt pénteken

Kézilabda
2025.12.13. 10:38

Európai kézilabdaligák: Szűcs Bence hat gólt lőtt

Kézilabda
2025.12.06. 23:22

A Barca legyőzte a PSG-t a férfi kézi BL rangadóján

Kézilabda
2025.12.03. 23:23

Európai kézilabdaligák: Lukács három gólt és 11 gólpasszt jegyzett az Elverumban

Kézilabda
2025.11.29. 22:31

Fazekas Gergő kulcsszereplő volt a PSG ellen a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda
2025.11.27. 22:59
Ezek is érdekelhetik