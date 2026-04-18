Magyar mellett dán, francia és román csapatok küzdenek a budapesti folytatásért a női kézi BL-ben

Fokozódnak az izgalmak a női kézilabda Bajnokok Ligájában: a hétvégén a negyeddöntős párharcok első mérkőzéseit játsszák le a budapesti MVM Dome-ba vágyakozó együttesek. Négy ország képviselői szerepelnek a nyolc között, nem meglepetés, hogy két-két magyar, francia és dán klub jutott el idáig, a román liga előretörése ugyanakkor figyelemre méltó. A montenegrói Bojana Popovics kinevezése szárnyakat adott a CSM Bucu­resti-nek, amely legutóbb nyolc éve, 2018-ban járt a budapesti négyes döntőben – érdekesség, hogy akkor a svéd sikerkovács Per Johansson vezette a bukarestieket. A szakember azóta két BL-t nyert a győriekkel.

A CSM az Esbjerggel találkozik a nyolc között, a világklasszisok sorával – elég csak a norvég Henny Reistadot (aki 116 találattal a sorozat legeredményesebb játékosa) és Nora Mörköt kiemelni – felálló dán csapat sorozatban ötödször juthat be a négy közé. A felek tavaly ugyanebben a szakaszban találkoztak, akkor összesítésben 55–52-re múlta felül ellenfelét az Esbjerg. Budapesten azonban még egyszer sem jött össze a finálé nekik, 2023-ban a Ferencváros, azóta kétszer az ETO ütötte el őket tőle az elődöntőben.

VÉLEMÉNY Bojana Popovics Bojana Popovics, a CSM Bucuresti edzője: – Nagyon hiszek bennünk, mert a jó a keret szellemisége. Tisztában vagyunk vele, hogy az Esbjerg kiváló csapat, a világ legjobb játékosaival. Ugyanakkor nagyon szeretnénk továbbjutni, Bukarestben évek óta mindenki erre vár, itt az ideje megvalósítani.

A szombati játéknap másik mérkőzésén román–francia csata lesz, a Gloria Bistrita méri össze erejét a Brest Bretagne-nyal, a két együttes először találkozik az európai kupaporondon. A játékosként az ETO-val BL-t nyerő Raphaëlle Tervel vezetésével a franciák megnyerték csoportjukat, míg a beszterceiek a dán Ikast ellen sikerrel vették a rájátszást. A Brest márciusban egy másik korábbi győri kedvencet is leigazolt, a várandós Pauletta Foppát a holland Yvette Broch helyettesíti beállóban. A Brest viszonylag rég, öt éve járt legutóbb a négyes döntőben, akkor a fináléban kapott ki a norvég Viperstől. A románok ilyen magasságokba még sosem jutottak, Carlos Viver spanyol edző ugyanakkor arról beszélt, van esélyük arra, hogy történelmet írjanak.

„Anna Vjahireva és Ana Gros valószínűleg az elmúlt évek legkiemelkedőbb jobbátlövője, de a Brest minden poszton kiegyensúlyozottan teljesít. Az esélyeink nagyban függnek attól, hogyan teljesítünk hazai pályán, és nyitottá tudjuk-e tenni a párharcot” – idézi Vivert az EHF honlapja.

Mindkét magyar csapat vasárnap lép pályára, a címvédő és hétszeres BL-győztes győriek Odensében szerepelnek, tavaly június elsején ez a két együttes vívta a döntőt, 29–27-re nyert az ETO. Odensében ebben az idényben már járt az FTC és a Debrecen egyaránt, a Fradi a csoportkörben 30–28-ra győzött, a DVSC a rájátszásban 34–34-es döntetlent ért el.

A ferencvárosiak három évvel ezelőtt éppen a francia Metz ellenében jutottak be fennállásuk során először a négyes döntőbe. A felek most újra a negyeddöntőben találkoznak, a franciák az elmúlt két évben egyaránt ott voltak a budapesti helyosztón, ám érem nélkül zártak. Az FTC tavaly az Odensével szemben maradt alul a nyolc között, 2024-ben az Esbjerg ütötte el a továbbjutástól, a dánokat akkor Jesper Jensen irányította, ő azóta már a zöld-fehérek sikereiért küzd.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

Szombat

16.00: Gloria Bistrita (román)–Brest Bretagne (francia) (Tv: Sport1)

18.00: Esbjerg (dán)–CSM Bucuresti (román) (Tv: Sport1)

Vasárnap

14.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Metz HB (francia), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

16.00: Odense HB (dán)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!