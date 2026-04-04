Nagy Martin kézilabdakapus távozik Helsingborgból

2026.04.04. 15:30
null
Nagy Martin (Fotó: OV Helsingborg HK, Facebook)
Nagy Martin nyáron távozik a svéd élvonalbeli OV Helsingborg HK férfi kézilabdacsapatától.

A klub szombaton a közösségi oldalán jelentette be a tavaly nyáron igazolt 27 éves játékos távozását.

A kapus korábban többek között a Szeged, a dán Fredericia HK és a német VfL Gummersbach csapatát is erősítette.

„Martin stabilitással, professzionalizmussal és remek szellemiséggel járult hozzá a csapat teljesítményéhez, a kapuban biztonságot nyújtott, a hozzáállása pedig példaértékű volt” – írta róla búcsúzásképpen a klubja.

 

kézilabda Nagy Martin Helsingborg
Legfrissebb hírek

Európai ifjúsági kézilabdaliga: négyes döntőben a Debrecen és a Veszprém is

Kézilabda
2026.04.03. 20:14

Visszavonul Szucsánszki Zita 147-szeres válogatott kézilabdázó

Kézilabda
2026.04.02. 17:30

Férfi kézi El: a Melsungen és az Elverum is kikapott

Kézilabda
2026.03.31. 23:11

Női kézilabda: a Győr bejelentette a következő idény keretét

Kézilabda
2026.03.31. 16:47

Kézilabdakörkép: Imre Bence nyolc gólt dobott, mégis kikapott a Kiel

Kézilabda
2026.03.27. 22:11

Európai kézilabdaligák: Szabó Laura pontot mentett a Zwickaunak

Kézilabda
2026.03.25. 23:21

Megszületett Estelle Nze Minko kisfia

Kézilabda
2026.03.25. 18:25

Vissszatérés! Megvan Gyurka János új csapata

Kézilabda
2026.03.25. 12:20
Ezek is érdekelhetik