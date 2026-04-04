Nagy Martin kézilabdakapus távozik Helsingborgból

Nagy Martin nyáron távozik a svéd élvonalbeli OV Helsingborg HK férfi kézilabdacsapatától.
A klub szombaton a közösségi oldalán jelentette be a tavaly nyáron igazolt 27 éves játékos távozását.
A kapus korábban többek között a Szeged, a dán Fredericia HK és a német VfL Gummersbach csapatát is erősítette.
„Martin stabilitással, professzionalizmussal és remek szellemiséggel járult hozzá a csapat teljesítményéhez, a kapuban biztonságot nyújtott, a hozzáállása pedig példaértékű volt” – írta róla búcsúzásképpen a klubja.
Férfi kézi El: a Melsungen és az Elverum is kikapott
Kézilabda
2026.03.31. 23:11
Megszületett Estelle Nze Minko kisfia
Kézilabda
2026.03.25. 18:25
Vissszatérés! Megvan Gyurka János új csapata
Kézilabda
2026.03.25. 12:20
