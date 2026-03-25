Európai kézilabdaligák: Szabó Laura pontot mentett a Zwickaunak

A liga honlapja szerint az idény végén távozó csapatkapitány lőtte együttese utolsó találatát is. Szabó Edina vezetőedző együttese, a negyedik helyen álló Saint-Amand HB otthon 24–24-es döntetlent játszott a Chambray Touraine-nel a francia női bajnokságban.

Tóth Rajmond öt góllal járult hozzá a Rebi BM Cuenca 35–30-as sikeréhez a Fertiberia Puerto Sagunto otthonában a spanyol Király Kupában, ezzel a csapat a nyolcaddöntőbe jutott. Ugyanez nem sikerült az egy gólig jutó Ludmán Marcell csapatának, a Frigoríficos del Morrazo ugyanis 34–29-es vereséggel távozott az Anaitasuna otthonából.

Nagy Martinnak kilenc védése volt az OV Helsingborg HK-ban, amely házigazdaként 36–24-re kikapott az Ystads IF HF-től a svéd férfibajnokságban.