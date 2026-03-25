Európai kézilabdaligák: Szabó Laura pontot mentett a Zwickaunak

2026.03.25. 23:21
Szabó Laura (Fotó: BSV Sachsen Zwickau e.V./Facebook)
európai kézilabdaligák Ludmán Marcell Szabó Laura Nagy Martin Szabó Edina Tóth Rajmund
Szabó Laura hat gólt lőtt a BSV Sachsen Zwickauban, amely hazai pályán 25–25-ös döntetlent játszott a VfL Oldenburggal a német női kézilabda-bajnokság szerdai játéknapján.

A liga honlapja szerint az idény végén távozó csapatkapitány lőtte együttese utolsó találatát is. Szabó Edina vezetőedző együttese, a negyedik helyen álló Saint-Amand HB otthon 24–24-es döntetlent játszott a Chambray Touraine-nel a francia női bajnokságban.

Tóth Rajmond öt góllal járult hozzá a Rebi BM Cuenca 35–30-as sikeréhez a Fertiberia Puerto Sagunto otthonában a spanyol Király Kupában, ezzel a csapat a nyolcaddöntőbe jutott. Ugyanez nem sikerült az egy gólig jutó Ludmán Marcell csapatának, a Frigoríficos del Morrazo ugyanis 34–29-es vereséggel távozott az Anaitasuna otthonából.

Nagy Martinnak kilenc védése volt az OV Helsingborg HK-ban, amely házigazdaként 36–24-re kikapott az Ystads IF HF-től a svéd férfibajnokságban.

 

európai kézilabdaligák Ludmán Marcell Szabó Laura Nagy Martin Szabó Edina Tóth Rajmund
Szabó Laura is távozik a Zwickau női kézilabdacsapatától

Kézilabda
2026.03.20. 19:25

Európai kézilabdaligák: Szikora Melinda tíz védést mutatott be a BVB-ben

Kézilabda
2026.03.18. 22:49

Hanusz: öt gól és tíz gólpassz a francia kézilabda-bajnokságban

Kézilabda
2026.03.07. 08:46

Tóth Rajmund: Jól bírjuk erővel

Labdarúgó NB I
2026.03.03. 08:46

Európai kézilabdaligák: Fazekas Virág hat gólt dobott

Kézilabda
2026.02.25. 22:50

Tóth Rajmund: Örülök, hogy két poszton is számíthatnak rám

Labdarúgó NB I
2026.02.20. 13:01

Európai kézilabdaligák: 15 védés Palasicstól, meglepő vereség Kuczoráéktól

Kézilabda
2026.02.12. 07:20

Európai kézilabdaligák: Papp Nikoletta három gólt lőtt az Európa-ligában

Kézilabda
2026.02.07. 22:57
Ezek is érdekelhetik