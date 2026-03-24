Székesfehérváron rendezik meg a kézilabda Szuperkupa-mérkőzéseket



Az impozáns székesfehérvári MET Arénában tartott közös sajtótájékoztatót a Magyar Kézilabda-szövetség és a helyi önkormányzat, az esemény apropója az volt, hogy idén augusztus 30-án a létesítmény ad otthont az újjáélesztett Szuperkupának. Ballai Attila, az MKSZ kommunikációs igazgatója elmondta, egy álom válik valóra Fehérváron ezzel a rendezvénnyel. „Tavaly augusztusban ott lehettem Münchenben a német Szuperkupán, és amikor vége lett a programnak, két alapvető érzés uralkodott bennem: ez nagyon jó volt, de mi ennél tudunk jobbat is. És ezt meg is mutatjuk augusztus utolsó vasárnapján” – fogalmazott Ballai.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere biztos abban, hogy sokan lesznek a Szuperkupán. „Nagy boldogság, hogy a mi városunkban indul el ez az új kezdeményezés. Amikor ez az aréna készült, elmondtuk, hogy a magyar sport központi helyen jön létre. Önmagában a létesítmény is gyönyörű, könnyen megközelíthető, így minden adva lesz, hogy minél több sportágnak adhassunk otthont. Remélem, hagyomány lesz abból, hogy az idény elején a legjobb magyar csapatokat itt láthassuk vendégül. Abban bízom, hogy a kézilabda igazi ünnepe lesz, és sokszor látjuk még itt a kézilabdát” – mondta a polgármester, aki újságírói kérdésre említette, zajlik egy új csarnok tervezése is a női kézicsapat számára.

„Van tartozásunk a sportág irányában, megérdemli a fehérvári kézilabda, hogy a hölgyeknek legyen egy új csarnoka, már zajlik a tervezési folyamat. A szövetségtől és az államtól segítséget kérve, de igyekszünk jelentős önkormányzati önerővel megvalósítani.”

Ilyés Ferenc, az MKSZ elnöke hangsúlyozta, mindig is vágya volt a szövetségnek, hogy az idény ne csupán úgy induljon, hogy valahol az országban lejátszanak néhány mérkőzést, hanem „berúgják az ajtót” a bajnokságra. „Volt már korábban szuperkupás kezdeményezés, de most szeretnénk egy új köntösben, hagyományteremtő szándékkal igazi kézilabdás fesztiválnapot tartani. A központi eleme a női és a férfi mérkőzések lesznek, amelyeket terveink szerint a bajnokok és a kupagyőztesek vívnának. Ha mindkét versenysorozatnak ugyanaz a győztese, akkor a bajnoki első és második helyezett csatázna” – ismertette az elnök, aki hozzátette, további más programokkal is készülnek.

„A dicső múlt emlékét ápolva az ötven évvel ezelőtt Montrealban olimpiai bronzérmes női kéziválogatottunkat is szeretnénk köszönteni. Számomra ez különösen megható, hiszen a románok elleni bronzmérkőzésen édesanyám, Miklós Magda is pályára lépett a román válogatottban, székelyudvarhelyi magyarként akkor nem választhatott, hogy melyik országot képviselné. A Szuperkupa alkalmával emellett szeretnénk új tagokat is beiktatni a kézilabda Hírességek Csarnokába, a jelenleg 11-11 férfi és női játékos, valamint Török Bódog edző melletti új tagokról szóló döntésbe szeretnénk bevonni a szurkolókat is, ennek módjáról hamarosan adunk tájékoztatást.”

A szövetség tervei szerint a Szuperkupa egy teszt is lesz, hiszen 2027-ben Magyarország női világbajnokságot rendez, és a MET Aréna akár a vébé egyik helyszíne is lehet.

Balássi Imre, az NB I-es Kézilabda Liga és az Alba Fehérvár KC elnöke elmondta, a kézilabda mindig is jelen volt Székesfehérvár életében, az idén nemzetközi kupaindulásért női csapat több mint huszonöt éve saját jogán szerepel a legmagasabb osztályban. „Kiváló évindító esemény lesz, Magyarország és Európa négy meghatározó csapata játszik majd itt, ami nagyon magas színvonalat biztosít, azon kívül ez egy fesztivál is. A szurkolók kiszolgálása elsődleges szempont, olyan eseményt szeretnénk rendezni, amely élményt okoz a kilátogató nézőknek” – szögezte le Balássi.

(Fotó: MKSZ)



