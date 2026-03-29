Nemzeti Sportrádió

Szlovén válogatott játékossal erősít a Csurgó – hivatalos

R. D. P.R. D. P.
2026.03.29. 14:45
Aleks Kavcic a Bajnokok Ligájában (Fotó: Getty Images)
Címkék
férfi kézilabda NB I Aleks Kavcic Csurgói KK
A férfi kézilabda NB I-ben szereplő Csurgói KK hivatalos honlapján bejelentette, hogy a szlovén válogatott Aleks Kavcic a klubnál folytatja pályafutását.

A Csurgó vasárnapi közleménye szerint Aleks Kavcic elsősorban Kiss Bence pótlására érkezik a csapathoz.

A balátlövőként és irányítóként is bevethető kézilabdázó a szlovén Lokában kezdte pályafutását, majd a Gorenje Velenje játékosa lett, ahol négy idényen át szerepelt. Ez idő alatt bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett, a 2020–2021-es idényben pedig az EHF-kupa elődöntőjéig jutott csapatával.

Ezt követően – még idény közben – a Zágrábhoz szerződött, ahol már az ötödik évét tölti. A Bajnokok Ligájában több mint 100 gólt szerzett, és a szlovén felnőttválogatottban is többször pályára lépett.

 

Legfrissebb hírek

Szigetszentmiklóson is simán nyert a címvédő Veszprém a férfi kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2026.03.27. 19:37

Smárason Barcelonába távozik, Győrből szerződtetett irányítót a Szeged

Kézilabda
2026.03.26. 12:01

Sótonyi László: „A négyes döntőbe jutást nem adják ingyen”

Kézilabda
2026.03.26. 10:24

Közel negyven gólt dobva múlta felül a Komlót a Tatabánya a férfi kézi NB I-ben

Kézilabda
2026.03.25. 19:50

Férfi kézilabda NB I: hosszabbított a gyöngyösiek jobbátlövője – hivatalos

Kézilabda
2026.03.23. 12:30

Férfi kézilabda NB I: a Veszprém rangadót nyert Tatabányán

Kézilabda
2026.03.14. 20:01

Férfi kézilabda NB I: egy nappal később rendezik a Veszprém–Szeged csúcsrangadót

Kézilabda
2026.03.14. 17:04

Bartha Csaba: Lehet, nyáron majd súlyosabb döntéseket kell meghoznunk

Kézilabda
2026.03.13. 21:09
Ezek is érdekelhetik