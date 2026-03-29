Szlovén válogatott játékossal erősít a Csurgó – hivatalos
A férfi kézilabda NB I-ben szereplő Csurgói KK hivatalos honlapján bejelentette, hogy a szlovén válogatott Aleks Kavcic a klubnál folytatja pályafutását.
A Csurgó vasárnapi közleménye szerint Aleks Kavcic elsősorban Kiss Bence pótlására érkezik a csapathoz.
A balátlövőként és irányítóként is bevethető kézilabdázó a szlovén Lokában kezdte pályafutását, majd a Gorenje Velenje játékosa lett, ahol négy idényen át szerepelt. Ez idő alatt bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett, a 2020–2021-es idényben pedig az EHF-kupa elődöntőjéig jutott csapatával.
Ezt követően – még idény közben – a Zágrábhoz szerződött, ahol már az ötödik évét tölti. A Bajnokok Ligájában több mint 100 gólt szerzett, és a szlovén felnőttválogatottban is többször pályára lépett.
