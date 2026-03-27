Öt győri az álomcsapatban, megint Reistad az év legjobbja a Handball-Planetnél

A 27 éves balátlövő évek óta meghatározó alakja a női kézilabdának, és 2025-ben is kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Team Esbjerg színeiben, valamint a norvég válogatottban. Vezérszerepet játszott abban a csapatban, amely megnyerte a világbajnokságot Rotterdamban.

A szavazáson – amelyen Handball-Planet olvasói, Instagram-közönsége és a honlap által felkért szakmai zsűri vett részt – Reistad 35 ponttal végzett az élen. Mögötte Bruna de Paula (21 pont), Dione Housheer (20 pont) és Sarah Bouktit (19 pont) zárt. A legtöbb szurkolói szavazatot a győri De Paula kapta.

Bruna de Paula sok örömöt okozott a győri szurkolóknak 2025-ben (Fotó: Szabó Miklós)

A 2025-ös All Star-csapatba több játékost is a Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO KC adott, amely ezzel is bizonyította dominanciáját a nemzetközi mezőnyben.

Az év csapata a Handball-Planet szavazása szerint

Kapus: Katrine Lunde (norvég, Crvena zvezda)

Jobbszélső: Emilie Hovden (norvég, Győri Audi ETO KC)

Jobbátlövő: Dione Housheer (holland, Győri Audi ETO KC)

Irányító: Bruna de Paula (brazil, Győri Audi ETO KC)

Beálló: Sarah Bouktit (francia, Metz Handball)

Balátlövő: Henny Reistad (norvég, Team Esbjerg)

Balszélső: Bo van Wetering (holland, Győri Audi ETO KC)

Védő: Kelly Dulfer (holland, Győri Audi ETO KC)