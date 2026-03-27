Öt győri az álomcsapatban, megint Reistad az év legjobbja a Handball-Planetnél

ROCK PÉTER
2026.03.27. 16:50
Henny Reistad egyedülálló sorozatot állított fel (Fotó: Getty Images)
A norvég klasszis, Henny Reistad lett 2025 legjobb női kézilabdázója a Handball-Planet szavazásán, ezzel sorozatban negyedszer hódította el az elismerést – ilyen bravúrra korábban még senki sem volt képes.

A 27 éves balátlövő évek óta meghatározó alakja a női kézilabdának, és 2025-ben is kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Team Esbjerg színeiben, valamint a norvég válogatottban. Vezérszerepet játszott abban a csapatban, amely megnyerte a világbajnokságot Rotterdamban.

A szavazáson – amelyen Handball-Planet olvasói, Instagram-közönsége és a honlap által felkért szakmai zsűri vett részt – Reistad 35 ponttal végzett az élen. Mögötte Bruna de Paula (21 pont), Dione Housheer (20 pont) és Sarah Bouktit (19 pont) zárt. A legtöbb szurkolói szavazatot a győri De Paula kapta.

Bruna de Paula sok örömöt okozott a győri szurkolóknak 2025-ben (Fotó: Szabó Miklós)

A 2025-ös All Star-csapatba több játékost is a Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO KC adott, amely ezzel is bizonyította dominanciáját a nemzetközi mezőnyben.

Az év csapata a Handball-Planet szavazása szerint
Kapus: Katrine Lunde (norvég, Crvena zvezda)
Jobbszélső: Emilie Hovden (norvég, Győri Audi ETO KC)
Jobbátlövő: Dione Housheer (holland, Győri Audi ETO KC)
Irányító: Bruna de Paula (brazil, Győri Audi ETO KC)
Beálló: Sarah Bouktit (francia, Metz Handball)
Balátlövő: Henny Reistad (norvég, Team Esbjerg)
Balszélső: Bo van Wetering (holland, Győri Audi ETO KC)
Védő: Kelly Dulfer (holland, Győri Audi ETO KC)

Kézilabda
Tegnap, 15:00

Női kézi Eurokupa: Golovin Vlagyimir kihirdette a törökök és a csehek elleni keretét

Utóbbi találkozóra – amelyet Érden rendeznek meg április 11-én – már kaphatóak a jegyek az MKSZ honlapján.

A Handball-Planet díját 2011 óta osztják ki, és a sportág legendái közül többen is többször nyerni tudtak – például Heidi Löke és Cristina Neagu három-három alkalommal. 2012-ben Tomori Zsuzsanna győzött a szavazáson. 

Reistad azonban új szintre emelte a dominanciát: 2022, 2023 és 2024 után 2025-ben is ő lett a legjobb.

