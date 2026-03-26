Női kézi Eurokupa: Golovin Vlagyimir kihirdette a törökök és a csehek elleni keretét

2026.03.26. 15:00
Golovin Vlagyimir ismertette névsorát (Fotó: Árvai Károly)
Elérhetővé váltak a jegyek a magyar női kézilabda-válogatott Csehország elleni Eurokupa-mérkőzésére, miközben Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány kijelölte a nemzeti csapat 18 fős keretét az utolsó két csoportmeccsre.

A magyar csapat – amely a 2024-es Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett – már biztos résztvevője a 2026-os kontinenstornának, így a selejtezősorozat helyett az Eurokupában szerepel. A sorozat különlegessége, hogy a rendező országok és az előző Eb dobogósai vesznek részt benne, a csoportok első két helyezettje pedig négyes döntőben küzd meg a trófeáért 2026 szeptemberében.

A válogatott eddigi mérlege felemás: az őszi időszakban magabiztos győzelmeket aratott Törökország és Csehország ellen, márciusban viszont kétszer is alulmaradt Dánia ellen. A csoportkört áprilisban zárja le a csapat: előbb idegenben lép pályára a törökök ellen, majd április 11-én Érden fogadja a cseh válogatottat.

A hazai találkozóra már megvásárolhatók a belépők, két árkategóriában (4500 és 2500 forint).

A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Bukovszky Anna (Esztergom), Janurik Kinga (FTC), Szemerey Zsófi (Győri ETO)
Jobbszélsők: Falusi-Udvardi Laura (Mosonmagyaróvár), Kovács Anett (Esztergom)
Jobbátlövők: Albek Anna (Metz Handball – Franciaország), Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia)
Irányítók: Simon Petra (FTC), Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország)
Beállók: Juhász Kata (DVSC), Szmolek Apollónia (Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC)
Balátlövők: Csíkos Luca (Vác), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország)
Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Petrus Mirtill (DVSC)

 

Legfrissebb hírek

„Mindent Istennek köszönhetek” – az Esztergommal menetelő Szmolek Apollónia szerint megéri jó embernek lenni

Kézilabda
2026.03.24. 11:01

Sérülések a német válogatottnál, stuttgarti duó jelenti a megoldást

Német labdarúgás
2026.03.23. 14:25

Golovin Vlagyimir: Megkérdeztem Klujbert, mi nem mehet így tovább

Kézilabda
2026.03.11. 13:42

Klujber Katrin: Ez nem mehet így tovább!

Kézilabda
2026.03.08. 19:13

Ez most sima volt: kilenc góllal kikaptunk Dániától a női kézilabda Eurokupában

Kézilabda
2026.03.08. 17:32

Idegenben kellene visszavágni a dánoknak

Kézilabda
2026.03.08. 10:34

Szemerey Zsófi: A címeres mezben bele kell állni a kemény munkába

Kézilabda
2026.03.05. 20:42

Ennyi hiba nem fért bele, a dánok két góllal legyőztek minket Tatabányán

Kézilabda
2026.03.05. 19:28
Ezek is érdekelhetik