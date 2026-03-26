Női kézi Eurokupa: Golovin Vlagyimir kihirdette a törökök és a csehek elleni keretét

A magyar csapat – amely a 2024-es Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett – már biztos résztvevője a 2026-os kontinenstornának, így a selejtezősorozat helyett az Eurokupában szerepel. A sorozat különlegessége, hogy a rendező országok és az előző Eb dobogósai vesznek részt benne, a csoportok első két helyezettje pedig négyes döntőben küzd meg a trófeáért 2026 szeptemberében.

A válogatott eddigi mérlege felemás: az őszi időszakban magabiztos győzelmeket aratott Törökország és Csehország ellen, márciusban viszont kétszer is alulmaradt Dánia ellen. A csoportkört áprilisban zárja le a csapat: előbb idegenben lép pályára a törökök ellen, majd április 11-én Érden fogadja a cseh válogatottat.

A hazai találkozóra már megvásárolhatók a belépők, két árkategóriában (4500 és 2500 forint).

A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Bukovszky Anna (Esztergom), Janurik Kinga (FTC), Szemerey Zsófi (Győri ETO)

Jobbszélsők: Falusi-Udvardi Laura (Mosonmagyaróvár), Kovács Anett (Esztergom)

Jobbátlövők: Albek Anna (Metz Handball – Franciaország), Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia)

Irányítók: Simon Petra (FTC), Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország)

Beállók: Juhász Kata (DVSC), Szmolek Apollónia (Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC)

Balátlövők: Csíkos Luca (Vác), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország)

Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Petrus Mirtill (DVSC)