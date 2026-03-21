Idegenben szerzett 11 gólos előnyt az Esztergom a Mosonmagyaróvár ellen a női kézi El-ben

Faragó Lea 12, Varga Emília 8 gólt dobott, a kapuban Bukovszky Anna 35 százalékkal védett. A hazaiaknál Stranigg Zsófia 7, Falusi-Udvardi Laura 6 gólig jutott.

A visszavágót március 29-én, vasárnap játsszák Esztergomban.

KÉZILABDA

NŐI EURÓPA-LIGA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Motherson Mosonmagyaróvári KC–Mol Esztergom 25–36 (13–19)

Győr, 922 néző. V: Cazan, Suliman (románok).

MOSONMAGYARÓVÁR: Arenhart – FALUSI-UDVARDI 6, Kukely A. 2, Quist 1, Wolfs, Tóth Eszter 3, STRANIGG 7 (5). Csere: Csatlós (kapusok), Tyiskov-Helembai 1, TOMOVA 5, Háfra N., Kazai, Molnár D. Edző: Dragan Adzsics

ESZTERGOM: BUKOVSZKY – Kovács Anett 3, BALLAI B. 4, HORVÁTH F. 4, Kisfaludy, FARAGÓ LEA 12 (1), Hajtai. Csere: Parák (kapus), Majoros K., SZMOLEK 1, VARGA EMÍLIA 8 (8), Szucsánszki, Jacques 2, Schatzl Natalie 2. Edző: Elek Gábor

Az eredmény alakulása. 5. perc: 0–5. 11. p.: 4–9. 15. p.: 7–10. 20. p.: 10–14. 25. p.: 12–17. 33. p.: 17–21. 40. p.: 19–24. 45. p.: 19–27. 54. p.: 22–33. Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 8/5, ill. 9/9

MESTERMÉRLEG

Dragan Adzsics: – Rosszul kezdtünk, nem működött a védekezésünk, de ez normális, ugyanis nincs elég játékosunk. Az első félidővel különösen elégedetlen voltam, nem tudtunk megfelelően reagálni, ziccereket hagytunk ki. Jól felkészültünk, de a pályán ezt nem mutattuk meg.

Elek Gábor: – Jó sebességgel kézilabdáztunk és bizonyos periódusokban még kreatívan is. Akadtak hibáink, de nagy önbizalommal és lendülettel játszottunk. A kezdésünk meghatározta a mérkőzést, az olló pedig kinyílt.