Máthé Dominik Észak-Macedóniába igazol – sajtóhír

2026.03.28. 16:20
Fotó: Elverum
GRK Ohrid Máthé Dominik Elverum
Máthé Dominik válogatott kézilabdázó nyártól az északmacedón GRK Ohrid csapatában folytatja pályafutását – számolt be róla szombaton a Balkan-Handball.com szakportál.

 

A 27 éves jobbátlövő február elején jelentette be, hogy az idény végén távozik a norvég bajnoki listavezető Elverum HB együttesétől, amelynél lejár a szerződése.

Máthé korábban a Balatonfüredet és a Paris Saint-Germaint erősítette, de pályafutását két súlyos térdsérülés és több műtét is hátráltatta. A mostani idényben a bajnokságban 66, az Európa-ligában 29 gólt szerzett eddig.

A GRK Ohrid jelenleg harmadik az északmacedón élvonal tabelláján, de ugyanúgy negyven pontja van, mint a második Eurofarm Peliszternek. A csapat a tervek szerint a következő idényben az Európa-ligában és az új montenegrói-szerb-északmacedón közös ligában indul majd.

 

