Közel negyven gólt dobva múlta felül a Komlót a Tatabánya a férfi kézi NB I-ben
Az első öt percben jól kezdett a Komló, és 4–2-re vezetett, a félidőre azonban már a hazaiaknak volt nyolcgólos előnye. A második félidőben sem került közelebb a kiesés elkerüléséért harcoló Komló, a harmadik helyen álló Tatabánya egy híján negyven gólig jutott. A hazaiak sikeréből Demis Grigoras, Sztrak Dániel és Vajda Huba is hat góllal vette ki a részét, míg a vendégeknél Abdeldjalil Zennadi zárt hat találattal.
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
20. FORDULÓ
MOL TATABÁNYA KC–CARBONEX-KOMLÓ 39–27 (20–12)
Tatabánya, 1178 néző. V: Felhő, Öcsi
TATABÁNYA: Andó – Terjék 1, Mosindi 3, Zsitnyikov 1, VAJDA H. 6, Éles B. 4 (1), Krakovszki B. 2. Csere: Havran, GRIGORAS 6, Damatrin 3 (1), SZTRAKA 6, Rodríguez P. 2, Taleszki, Papp T. 4, Lemos 1. Edző: Tóth Edmond
KOMLÓ: Ágoston Á. – Varga Sz. 1, Váczi M. 2, Borsos 1, Szöllősi O. 2, JERKOVIC 3, Ág B. 2. Csere: Vjunyik (kapus), Ács P. 2, Kovacsevics, Gulyás G. 2 (1), ZENNADI 6, Menyhért 4 (2), Urbán 1, Pauló 1, Nagy Z. Edző: Péter Szabó Dávid
Az eredmény alakulása. 8. perc: 5–5. 12. p.: 10–6. 21. p.: 14–9. 27. p.: 18–10. 36. p.: 22–14. 40. p.: 25–15. 46. p.: 29–19. 53. p.: 33–23. 57. p.: 36–25. Kiállítások: 0, ill. 2 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 4/3
MESTERMÉRLEG
Tóth Edmond: – Sportszerű mérkőzést játszottunk a Komlóval. Jól raktuk össze a védekezésünket, ebből könnyű gólokat szeretünk, és erre van szükség, hogy a jövőben is eredményesnek tudjunk lenni, mert sűrű időszak következik. Fontos, hogy minél több játékost tudjunk bevonni, ezúttal mindenki odatette magát, látszott a pihenő a játékosokon. Végre két sort tudtunk játszatni, ami nagy előny.
Péter Szabó Dávid: – Azt kaptuk amit vártunk, és megérdemelt nyert a Tatabánya, még ekkora különbséggel is. A támadásaink érzek több problémát, a sok eladott labda és a technikai hibák el is döntötték a mérkőpzést, mert a hazaiak gyorsan kihasználták őket, ezen mindenképpen javítanunk kell. Ezúttal a koncentráció sem volt olyan szintű, mint szokott.
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Veszprém
19
19
–
–
761–519
+242
38
|2. Szeged
19
16
1
2
669–523
+146
33
|3. Tatabánya
20
15
–
5
626–571
+55
30
|4. FTC
19
12
1
6
635–588
+47
25
|5. Balatonfüred
19
9
1
9
506–542
–36
19
|6. Győr
19
8
2
9
558–562
–4
18
|7. Csurgó
19
7
3
9
528–517
+11
17
|8. NEKA
19
7
3
9
515–549
–34
17
|9. PLER
19
7
2
10
501–551
–50
16
|10. Szigetszentmiklós
19
6
1
12
488–558
–70
13
|11. Gyöngyös
19
6
–
13
502–568
–66
12
|12. Komló
20
4
3
13
528–594
–66
11
|13. Budai Farkasok-Rév
19
3
5
11
493–561
–68
11
|14. Budakalász
19
3
2
14
513–620
–107
8