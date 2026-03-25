Közel negyven gólt dobva múlta felül a Komlót a Tatabánya a férfi kézi NB I-ben

Az első öt percben jól kezdett a Komló, és 4–2-re vezetett, a félidőre azonban már a hazaiaknak volt nyolcgólos előnye. A második félidőben sem került közelebb a kiesés elkerüléséért harcoló Komló, a harmadik helyen álló Tatabánya egy híján negyven gólig jutott. A hazaiak sikeréből Demis Grigoras, Sztrak Dániel és Vajda Huba is hat góllal vette ki a részét, míg a vendégeknél Abdeldjalil Zennadi zárt hat találattal.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

20. FORDULÓ

MOL TATABÁNYA KC–CARBONEX-KOMLÓ 39–27 (20–12)

Tatabánya, 1178 néző. V: Felhő, Öcsi

TATABÁNYA: Andó – Terjék 1, Mosindi 3, Zsitnyikov 1, VAJDA H. 6, Éles B. 4 (1), Krakovszki B. 2. Csere: Havran, GRIGORAS 6, Damatrin 3 (1), SZTRAKA 6, Rodríguez P. 2, Taleszki, Papp T. 4, Lemos 1. Edző: Tóth Edmond

KOMLÓ: Ágoston Á. – Varga Sz. 1, Váczi M. 2, Borsos 1, Szöllősi O. 2, JERKOVIC 3, Ág B. 2. Csere: Vjunyik (kapus), Ács P. 2, Kovacsevics, Gulyás G. 2 (1), ZENNADI 6, Menyhért 4 (2), Urbán 1, Pauló 1, Nagy Z. Edző: Péter Szabó Dávid

Az eredmény alakulása. 8. perc: 5–5. 12. p.: 10–6. 21. p.: 14–9. 27. p.: 18–10. 36. p.: 22–14. 40. p.: 25–15. 46. p.: 29–19. 53. p.: 33–23. 57. p.: 36–25. Kiállítások: 0, ill. 2 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 4/3

MESTERMÉRLEG

Tóth Edmond: – Sportszerű mérkőzést játszottunk a Komlóval. Jól raktuk össze a védekezésünket, ebből könnyű gólokat szeretünk, és erre van szükség, hogy a jövőben is eredményesnek tudjunk lenni, mert sűrű időszak következik. Fontos, hogy minél több játékost tudjunk bevonni, ezúttal mindenki odatette magát, látszott a pihenő a játékosokon. Végre két sort tudtunk játszatni, ami nagy előny.

Péter Szabó Dávid: – Azt kaptuk amit vártunk, és megérdemelt nyert a Tatabánya, még ekkora különbséggel is. A támadásaink érzek több problémát, a sok eladott labda és a technikai hibák el is döntötték a mérkőpzést, mert a hazaiak gyorsan kihasználták őket, ezen mindenképpen javítanunk kell. Ezúttal a koncentráció sem volt olyan szintű, mint szokott.