Közel negyven gólt dobva múlta felül a Komlót a Tatabánya a férfi kézi NB I-ben

B. A. P.
2026.03.25. 19:50
39 gólig jutott a Tatabánya (Fotó: tatabanyahandball.com)
férfi kézilabda NB I férfi kézilabda Carbonex-Komló Mol Tatabánya Mol Tatabánya KC
A Mol Tatabánya 39–27-re legyőzte a Carbonex-Komlót a férfi kézilabda NB I 20. fordulójában.

Az első öt percben jól kezdett a Komló, és 4–2-re vezetett, a félidőre azonban már a hazaiaknak volt nyolcgólos előnye. A második félidőben sem került közelebb a kiesés elkerüléséért harcoló Komló, a harmadik helyen álló Tatabánya egy híján negyven gólig jutott. A hazaiak sikeréből Demis Grigoras, Sztrak Dániel és Vajda Huba is hat góllal vette ki a részét, míg a vendégeknél Abdeldjalil Zennadi zárt hat találattal.

KÉZILABDA
FÉRFI NB I
20. FORDULÓ
MOL TATABÁNYA KC–CARBONEX-KOMLÓ 39–27 (20–12)
Tatabánya, 1178 néző. V: Felhő, Öcsi
TATABÁNYA: Andó – Terjék 1, Mosindi 3, Zsitnyikov 1, VAJDA H. 6, Éles B. 4 (1), Krakovszki B. 2. Csere: Havran, GRIGORAS 6, Damatrin 3 (1), SZTRAKA 6, Rodríguez P. 2, Taleszki, Papp T. 4, Lemos 1. Edző: Tóth Edmond
KOMLÓ: Ágoston Á. – Varga Sz. 1, Váczi M. 2, Borsos 1, Szöllősi O. 2, JERKOVIC 3, Ág B. 2. Csere: Vjunyik (kapus), Ács P. 2, Kovacsevics, Gulyás G. 2 (1), ZENNADI 6, Menyhért 4 (2), Urbán 1, Pauló 1, Nagy Z. Edző: Péter Szabó Dávid
Az eredmény alakulása. 8. perc: 5–5. 12. p.: 10–6. 21. p.: 14–9. 27. p.: 18–10. 36. p.: 22–14. 40. p.: 25–15. 46. p.: 29–19. 53. p.: 33–23. 57. p.: 36–25. Kiállítások: 0, ill. 2 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 4/3
MESTERMÉRLEG
Tóth Edmond: – Sportszerű mérkőzést játszottunk a Komlóval. Jól raktuk össze a védekezésünket, ebből könnyű gólokat szeretünk, és erre van szükség, hogy a jövőben is eredményesnek tudjunk lenni, mert sűrű időszak következik. Fontos, hogy minél több játékost tudjunk bevonni, ezúttal mindenki odatette magát, látszott a pihenő a játékosokon. Végre két sort tudtunk játszatni, ami nagy előny.
Péter Szabó Dávid: – Azt kaptuk amit vártunk, és megérdemelt nyert a Tatabánya, még ekkora különbséggel is. A támadásaink érzek több problémát, a sok eladott labda és a technikai hibák el is döntötték a mérkőpzést, mert a hazaiak gyorsan kihasználták őket, ezen mindenképpen javítanunk kell. Ezúttal a koncentráció sem volt olyan szintű, mint szokott.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Veszprém

19

19

761–519

+242 

38 

2. Szeged

19

16

1

2

669–523

+146 

33 

3. Tatabánya

20

15

5

626–571

+55 

30 

4. FTC

19

12

1

6

635–588

+47 

25 

5. Balatonfüred

19

9

1

9

506–542

–36 

19 

6. Győr

19

8

2

9

558–562

–4 

18 

7. Csurgó

19

7

3

9

528–517

+11 

17 

8. NEKA

19

7

3

9

515–549

–34 

17 

9. PLER

19

7

2

10

501–551

–50 

16 

10. Szigetszentmiklós

19

6

1

12

488–558

–70 

13 

11. Gyöngyös

19

6

13

502–568

–66 

12 

12. Komló

20

4

3

13

528–594

–66 

11 

13. Budai Farkasok-Rév

19

3

5

11

493–561

–68 

11 

14. Budakalász

19

3

2

14

513–620

–107 

 

 

