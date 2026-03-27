Kézilabdakörkép: Imre Bence nyolc gólt dobott, mégis kikapott a Kiel

A Bundesliga honlapja szerint a válogatott jobbszélső csak egy lövést rontott és ő lett a mezőny legeredményesebb játékosa. A hazaiaknál Sipos Adrián egyszer talált be.

Ilic Zorán hat, Fazekas Gergő két góllal járult hozzá a címvédő és listavezető Orlen Wisla Plock 34–16-os győzelméhez a Stal Mielec otthonában a lengyel élvonalban.

Máthé Dominik négy góllal és négy gólpasszal, Lukács Péter pedig egy találattal és kilenc gólpasszal vette ki részét a listavezető Elverum HB 35–24-es hazai sikeréből a Sandnes HK ellen a norvég bajnokságban.

Ónodi-Jánoskúti Máté két találattal zárt az USAM Nimes Gard-ban, amely házigazdaként 34–33-ra kikapott a címvédő és listavezető Paris Saint-Germaintől a francia élvonalban.

Fazekas Virág kétszer volt eredményes a Sönderjyskében, amely otthon 32–25-re kikapott a Horsens Elite-től a dán női bajnokságban.