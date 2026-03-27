Kézilabdakörkép: Imre Bence nyolc gólt dobott, mégis kikapott a Kiel

2026.03.27. 22:11
Imre Bence (91) csapata vereséget szenvedett (Fotó: Getty Images)
kézilabda férfi kézilabda Imre Bence THW KIel
Imre Bence nyolc gólja ellenére a THW Kiel 30–29-re kikapott az MT Melsungen otthonában a német férfi kézilabda-bajnokság pénteki játéknapján.

A Bundesliga honlapja szerint a válogatott jobbszélső csak egy lövést rontott és ő lett a mezőny legeredményesebb játékosa. A hazaiaknál Sipos Adrián egyszer talált be.

Ilic Zorán hat, Fazekas Gergő két góllal járult hozzá a címvédő és listavezető Orlen Wisla Plock 34–16-os győzelméhez a Stal Mielec otthonában a lengyel élvonalban.

Máthé Dominik négy góllal és négy gólpasszal, Lukács Péter pedig egy találattal és kilenc gólpasszal vette ki részét a listavezető Elverum HB 35–24-es hazai sikeréből a Sandnes HK ellen a norvég bajnokságban.

Ónodi-Jánoskúti Máté két találattal zárt az USAM Nimes Gard-ban, amely házigazdaként 34–33-ra kikapott a címvédő és listavezető Paris Saint-Germaintől a francia élvonalban.

Fazekas Virág kétszer volt eredményes a Sönderjyskében, amely otthon 32–25-re kikapott a Horsens Elite-től a dán női bajnokságban. 

 

kézilabda férfi kézilabda Imre Bence THW KIel
Legfrissebb hírek

Szigetszentmiklóson is simán nyert a címvédő Veszprém a férfi kézilabda NB I-ben

Kézilabda
3 órája

Fazekas Nándor: Azt tudom mondani a még fiatalabb játékosoknak, hogy ki kell lépni a komfortzónából

Kézilabda
8 órája

Feröerrel, Montenegróval és Koszovóval játszunk a férfi kézilabda Eb-selejtezősorozatban

Kézilabda
Tegnap, 19:54

Smárason Barcelonába távozik, Győrből szerződtetett irányítót a Szeged

Kézilabda
Tegnap, 12:01

Közel negyven gólt dobva múlta felül a Komlót a Tatabánya a férfi kézi NB I-ben

Kézilabda
2026.03.25. 19:50

Megszületett Estelle Nze Minko kisfia

Kézilabda
2026.03.25. 18:25

Vissszatérés! Megvan Gyurka János új csapata

Kézilabda
2026.03.25. 12:20

Óriási csavar után megkerült a Füchse Berlin ellopottnak hitt bajnoki serlege

Kézilabda
2026.03.24. 15:52
Ezek is érdekelhetik