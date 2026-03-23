Az első kalapból várja a férfi kéziválogatott az Eb-selejtező sorsolását

A soron következő Európa-bajnokságot 2028 január 13. és 30. között rendezi Portugália, Spanyolország és Svájc. A selejtezőben 32 ország vesz részt: a házigazdák, valamint a címvédő Dánia alanyi jogon résztvevője a 24-csapatos kontinenstornának.

A selejtező során nyolc darab négy fős csoportban küzdenek meg az országok a fennmaradt húsz résztvevői helyért, amelyet a négyesek első és második helyezettjei, valamint a legjobb négy harmadik kapnak meg.

A KALAPOK BEOSZTÁSA A SELEJTEZŐRE

1. kalap: Franciaország, Horvátország, Izland, MAGYARORSZÁG, Németország, Norvégia, Svédország, Szlovénia

2. kalap: Ausztria, Csehország, Észak-Macedónia, Feröer, Hollandia, Lengyelország, Olaszország, Szerbia

3. kalap: Belgium, Bosznia-Hercegovina, Grúzia, Görögország, Litvánia, Montenegró, Románia, Ukrajna

4. kalap: Észtország, Finnország, Izrael, Koszovó, Lettország, Luxemburg, Szlovákia, Törökország

A SORSOLÁS MENETRENDJE

1. lépés: a második kalapban szereplő csapatok kihúzása

2. lépés: Koszovó kihúzása (olyan csoportba, amelynek nem tagja Szerbia)

3. lépés: a 4. kalap még megmaradt csapatainak kihúzása

4. lépés: a 3. kalap csapatainak kihúzása

5. lépés: az 1. kalap csapatainak (köztük Magyarország) kihúzása

A sorsolást csütörtökön, magyar idő szerint 19 órakor tartják Lisszabonban. A selejtező mérkőzéseire 2026. november 4. és 2027. május 9. között kerül sor – közölte az EHF.