Nemzeti Sportrádió

Chema Rodríguez: Nem szeretnénk abba a csapdába esni, hogy túlgondoljuk a saját játékunkat és az ellenfélét

K. Zs.K. Zs.
2026.03.25. 12:43
Chema Rodríguez (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
Chema Rodríguez, a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya a közösen töltött felkészülési hétről, az olaszok elleni győzelemről és a szerbek elleni május vb-selejtezőről osztotta meg gondolatait a szövetség oldalán vezetett blogja legfrissebb bejegyzésében.

„A múlt héten találkoztunk először a januári Európa-bajnokság után, és ezt a hetet természetesen már a májusi vb-selejtezőre való felkészülésnek szenteltük. Jó volt újra együtt lenni, nem csupán a közös edzések és a meccs miatt, hanem abból a szempontból is, hogy baráti társaságként tudtunk együtt tovább építkezni ebben a néhány napban. Sajnos Bánhidi Bence és Szita Zoltán nem dolgozhattak velünk, de reméljük, hogy minél előbb visszatérhetnek a pályára már a klubjaikban is, hogy aztán velünk lehessenek a meccseken is” – fogalmazott Chema Rodríguez.

A szövetségi kapitány kitért arra, hogy védekezésben megvannak az alapelvek, a jól begyakorolt mozgások, viszont támadásban mindig ki lehet találni valami újat, és az alapjátékot is lehet tökéletesíteni folyamatosan.

„Talán erre fektetném most a legnagyobb hangsúlyt, mert nem szeretnénk abba a csapdába se esni, hogy túlgondoljuk a saját játékunkat és az ellenfélét. Ez leginkább akkor fordulhat elő, ha két csapat, illetve két edző nagyon jól ismeri egymást. Válogatott szinten, főként egy vb-selejtező előtt az edzőknek csak egy-két napjuk áll rendelkezésükre, hogy az éppen aktuális játékoskerettel felkészüljenek, így az európai válogatottak már nem nagyon tudják meglepni egymást, a napi forma és a szerencse inkább meghatározó, mint a meglepetések ereje.”

Az olaszok a szerbekhez hasonlóan főként az egy az egy elleni játékban erősek, ezért – véli a kapitány – az ellenük vívott, 30–19-es győzelemmel végződő minapi tatabányai felkészülési mérkőzésen a csapat védekezésben hangolhatott a Szerbia elleni vb-selejtezőre, de támadásban már kevésbé, hiszen a délszlávok védekezése más jellegű. Ami a szerbek Litvánia elleni vb-selejtezőjét illeti, a kapitány nem tapasztalt meglepőt:

„Megnéztem már mindkét szerb–litván meccset, nagyon fegyelmezetten játszott Szerbia. Ez nem véletlen, Raúl González szövetségi kapitány csapatai mindig is híresek arról, hogy alaposan felkészülnek az ellenfélből, és szigorúan ragaszkodnak a játékukhoz. Természetesen mi sem fogunk másként tenni, reméljük, a lehető legjobb csapatunkkal állhatunk majd ki Nisben és Veszprémben május közepén.”

Ezek is érdekelhetik