Férfi kézi: Szerbiával játszik a magyar válogatott a vb-szereplés kiharcolásáért

A balkániak csütörtökön saját közönségük előtt 42–25-re múlták felül a litvánokat, a visszavágót pedig 33–24-re nyerték meg idegenben vasárnap, így két győzelemmel léptek tovább.

A selejtező utolsó szakaszában a magyar–szerb párharc első mérkőzését május 13-án vagy 14-én rendezik idegenben, a visszavágó május 17-én lesz Veszprémben.

A 2027. január 13. és 31. között sorra kerülő olimpiai kvalifikációs világbajnokság győztese kijut a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra, a 2-7. helyezettek részt vehetnek a 2028 tavaszán sorra kerülő selejtezőtornákon.