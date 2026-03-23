Ekkor játszik vb-selejtezőt a magyar férfi kézilabda-válogatott Szerbiával

2026.03.23. 18:01
Fotó: Szabó Miklós, archív
Május 14-én és május 17-én játszik Szerbiával a magyar férfi kézilabda-válogatott a férfi kézilabda-világbajnokság selejtezőjének utolsó körében – írja honlapján a hazai szövetség.

Az első mérkőzésre 2026. május 14-én, csütörtökön 18 órától kerül sor a szerbiai Nisben, a visszavágót május 17-én, vasárnap 17.30-kor Veszprémben játsszák.

A szerbek kettős győzelemmel jutottak túl Litvánián, így harcolták ki a mieink elleni párharcban való részvételt.

A 2027. január 13. és 31. között Németországban sorra kerülő olimpiai kvalifikációs világbajnokság győztese kijut a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra, a 2-7. helyezettek részt vehetnek a 2028 tavaszán sorra kerülő selejtezőtornákon.

 

