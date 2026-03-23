Ekkor játszik vb-selejtezőt a magyar férfi kézilabda-válogatott Szerbiával
Május 14-én és május 17-én játszik Szerbiával a magyar férfi kézilabda-válogatott a férfi kézilabda-világbajnokság selejtezőjének utolsó körében – írja honlapján a hazai szövetség.
Az első mérkőzésre 2026. május 14-én, csütörtökön 18 órától kerül sor a szerbiai Nisben, a visszavágót május 17-én, vasárnap 17.30-kor Veszprémben játsszák.
A szerbek kettős győzelemmel jutottak túl Litvánián, így harcolták ki a mieink elleni párharcban való részvételt.
A 2027. január 13. és 31. között Németországban sorra kerülő olimpiai kvalifikációs világbajnokság győztese kijut a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra, a 2-7. helyezettek részt vehetnek a 2028 tavaszán sorra kerülő selejtezőtornákon.
Imre Bence: A szerbek ellen teljesen más mérkőzés vár ránk
Ami működik az olaszok ellen, működhet a szerbek ellen is
Rosta Miklós: Minden esélyünk megvan kijutni a vb-re
