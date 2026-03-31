Férfi kézi El: a Melsungen és az Elverum is kikapott

Az egyaránt magyar válogatott játékosokkal felálló német MT Melsungen és norvég Elverum HB is kikapott a férfi kézilabda Európa Liga rájátszásának első fordulójában, a párharc első mérkőzésén.
Az európai szövetség honlapja szerint a Melsungen 35–29-es vereséggel távozott a dán Fredericia HK otthonából. Palasics Kristóf kilenc védéssel zárt, Sipos Adrián egy gólt lőtt, Bartucz László viszont nem szerepelt a keretben.
Az Elverum 36–24-re kapott ki a francia Montpellier vendégeként. Lukács Péter négy góllal és hét gólpasszal, Máthé Dominik – hét lövésből – két találattal és három gólpasszal zárt a norvégok színeiben.
A párharcok visszavágóit egy hét múlva játsszák.
